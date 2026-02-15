我是廣告 請繼續往下閱讀

▲由布朗森（Jalen Brunson）領銜的「尼克隊」（Team Knicks）展現驚人的外線手感與團隊默契，最終在決賽以 47-39 擊敗「卡麥隆隊」（Team Cameron），成功問鼎 2026 年投籃大賽冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

2026 年 NBA美國職籃（National Basketball Association）全明星周末於今（15）日在洛杉磯 Intuit Dome 圓滿落幕。兩大重頭戲灌籃大賽與三分球大賽皆誕生了極具話題性的冠軍。邁阿密熱火隊的前鋒強森（Keshad Johnson）憑藉穩定的力量表現奪下灌籃王頭銜；而拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）則在傷後首度亮相便完成三分球大賽三度封王的壯舉，追平歷史傳奇紀錄。本屆灌籃大賽競爭異常激烈，決賽由熱火隊強森（Keshad Johnson）對決馬刺隊新秀布萊恩（Carter Bryant）。布萊恩在決賽首輪以一記高難度的跨下換手灌籃贏得全場5名評審給予滿分50 分的肯定，一度勝券在握。然而，布萊恩在關鍵的最後一記灌籃未能如願完成原定動作，最終僅以 360 度灌籃收場。反觀強森表現穩定，他在首輪就曾展現單手抱頭、飛越障礙物的創意扣籃獲得47.4的高分，最終強森憑藉優異的爆發力與完成度，擊敗布萊恩、理查森（Jase Richardson）與海耶斯（Jaxson Hayes），成功問鼎新科灌籃王。三分球大賽同樣充滿戲劇性。本季因阿基里斯腱傷勢長期缺陣的拓荒者球星里拉德（Damian Lillard），今日迎來賽季首秀即展現驚人手感。他在首輪射下27分，決賽輪更進一步提升至29分。決賽壓軸登場的太陽隊球星布克（Devin Booker）雖然在首輪砍下全場最高30分，但在決賽最後一球失手，最終以27分屈居亞軍。這座冠軍是里拉德職業生涯第三座三分球大賽獎盃，讓他正式加入柏德（Larry Bird）與哈吉斯（Craig Hodges）的行列，成為史上僅有的三位三度奪冠者。除了兩大賽事，投籃大賽則由尼克隊（Team Knicks）奪冠。由布朗森（Jalen Brunson）與唐斯（Karl-Anthony Towns）組成的陣容，在決賽中擊敗了由新秀紐佩爾（Kon Knueppel）與強森（Jalen Johnson）領軍的卡麥隆隊（Team Cameron）。隨著週六之夜落幕，全明星週末的高潮將是明日登場的第 75 屆全明星正賽。屆時將採用全新賽制，由美國隊與世界隊展開巔峰對決。