▲女星Goy與皮塔的女兒Pipim關係良好，兩人的四連拍看起來關係緊密。（圖／翻攝自皮塔IG）

▲女星Goy與皮塔的家人相處和樂。（圖／翻攝自皮塔IG）

還記得被譽為泰國政治金童的前進黨前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）嗎？他前不久旋風訪台時，曾神祕預告「2月14日會宣布大消息」，沒想到這個「大消息」竟然是他戀愛了！就在14日情人節深夜，皮塔無預警在IG上拋出震撼彈，PO出一系列甜蜜合照，正式認愛泰國31歲人氣女星Goy（Goy Arachaporn）。照片中，皮塔與Goy互動自然親暱，其中最引人注目的，莫過於Goy與皮塔女兒皮萍（Pipim）的四連拍合照，以及Goy參加皮塔家族聚會的畫面。皮塔在貼文中寫下「Sweet Comic Valentine ❤️」，大方示愛。Goy隨後也在自己的IG上同步官宣，兩人跨越14歲的年齡差距，看起來相當登對且幸福。皮塔此舉被外界解讀為高調「宣示主權」，不僅大方公開戀情，更直接讓女友融入家庭生活，顯示對這段感情的重視程度非同小可。皮塔2月8日、9日訪台時，曾掀起一股「皮塔旋風」。當時他受訪時曾語帶玄機地透露，會在2月14日情人節當天宣布一個「大消息」，當時外界紛紛猜測是否與政治動向有關。如今謎底揭曉，竟然是「戀愛ing」的粉紅泡泡，讓許多台灣粉絲直呼：「原來這就是大消息！」、「這也太會選時間了吧！」皮塔的官宣貼文一出，立刻攻佔泰國各大媒體版面，也讓泰國網路瞬間炸鍋。許多粉絲紛紛獻上祝福，稱讚兩人是「郎才女貌」、「最棒的情人節禮物」；但也有不少「皮塔太太」們心碎滿地，留言哀號：「我的老公被搶走了！」、「今晚睡不著了！」，反應相當熱烈。這對政治金童與人氣女星的戀情，無疑是今年泰國演藝圈與政壇，最受矚目的焦點之一。