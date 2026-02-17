我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆年節將至，各大電影台都會安排強片播映，讓民眾返鄉過節、放長假在家可以跟親友守歲或共度天倫時光，《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理大年初一（2月17日）的「初一電影台強片懶人包」，列出10大電影台黃金時段播放的電影，以及精選5部強片推薦，包括長腿歐巴李敏鎬主演的《全知讀者視角》、奧斯卡影后莎莉賽隆代表作之一的《瘋狂麥斯:憤怒道》。🎞️HBO電影台19:15《玩命關頭4》21:00《不可能的任務 最終清算》東森洋片台18:25《高年級實習生》21:00《捍衛任務3：全面開戰》AXN電影台18:05《王者天下4:大將軍的歸來》21:00《全知讀者視角》好萊塢電影台20:15《捍衛戰士：獨行俠》23:15《快克殺手2：極速電擊》amc電影台19:40《戰狼部隊-同袍回歸》21:00《孤兒怨2-最黑暗的過去》CINEMAX19:40《神鬼交鋒》22:00《瘋狂麥斯:憤怒道》CATCHPLAY電影台20:00《名偵探柯南》21:00《熱血燃燒》東森電影台21:00《鬼滅之刃 柱訓練 開幕篇》23:20《談判專家》緯來電影台21:00《亡命機劫》23:05《鬼才之道》龍祥電影台19:00《徵人啟弒》22:05《徵人啟弒》(完整版)《全知讀者視角》播出時間：2月17日（初一）21:00收看平台：AXN電影台卡司：李敏鎬、安孝燮、蔡秀彬、申承浩、Nana、Jisoo劇情簡介：《全知讀者視角》改編自同名人氣網路小說，是一部結合末日、生存與奇幻元素的作品。故事講述平凡上班族金獨子，某天發現自己追了十多年的網路小說情節竟然在現實世界成真，城市瞬間崩壞，人類被迫參與殘酷的「任務劇本」才能活下來。身為唯一讀到結局的人，金獨子握有未來走向的關鍵資訊，卻必須在改變命運與承擔後果之間做出選擇。隨著他與小說主角劉眾赫及其他倖存者並肩作戰，故事逐步探討「旁觀者」與「主角」的界線，以及在絕望世界中，人該如何書寫屬於自己的結局。《孤兒怨2-最黑暗的過去》播出時間：2月17日（初一）21:00收看平台：amc電影台卡司：茱莉亞史緹爾、伊莎貝拉傅爾曼劇情簡介：《孤兒怨2-最黑暗的過去》是一部揭露瘋狂起源的心理驚悚電影。故事回到「艾絲特」的過去，描述她從歐洲精神機構逃脫後，冒充失蹤少女潛入一個美國家庭，看似重獲新生，卻逐步掀開更扭曲的真相。隨著家庭成員之間的猜忌與祕密浮上檯面，獵人與獵物的關係不斷反轉，暴力與謊言層層堆疊。電影透過出乎意料的劇情翻轉，將人性陰暗面推向極致，呈現一場關於控制、偽裝與瘋狂本質的致命遊戲。《瘋狂麥斯:憤怒道》播出時間：2月17日（初一）22:00收看平台：CINEMAX卡司：湯姆哈迪、莎莉賽隆、尼可拉斯霍特劇情簡介：《瘋狂麥斯:憤怒道》描述末日荒原中，孤獨的流浪者麥斯被暴君不死老喬擄走，成為血袋；同時，女戰士芙莉歐莎背叛政權，駕車護送被囚禁的「妻妾」逃離堡壘。兩人在無盡沙漠中被迫結盟，展開一場幾乎不停歇的高速追逐與生存之戰。在引擎轟鳴與爆炸塵沙之間，電影以近乎純粹動作的節奏，描繪反抗暴政、尋找自由與重建希望的殘酷史詩。《鬼才之道》播出時間：2月15日（小年夜）21:00、2月17日（初一）23:05收看平台：緯來電影台卡司：陳柏霖、張榕容、王淨、百白、曾威豪、姚以緹劇情簡介：《鬼才之道》是一部融合黑色幽默與奇幻元素的台灣電影。故事設定在陰間世界，厲鬼若想不被遺忘、避免魂飛魄散，就必須在人間「嚇出名氣」，成為有知名度的都市傳說。天生膽小、毫無嚇人天分的菜鳥女鬼，意外被捲入這場殘酷又荒謬的競爭，在經紀鬼的訓練與前輩指導下，學習如何打造屬於自己的「嚇人風格」。在笑鬧與挫敗之間，她逐漸找到存在的價值，也反思成名、恐懼與被記住的真正意義。《徵人啟弒》播出時間：2月17日（初一）19:00收看平台：龍祥電影台卡司：李炳憲、孫藝真、朴喜洵、李星民、廉惠蘭、車勝元劇情簡介：《徵人啟弒》是一部以現代社會焦慮為核心的韓國驚悚電影。故事講述失業青年在生活壓力下，看到一則高薪又條件寬鬆的神祕徵人廣告，抱著一試的心態前往面試，卻發現自己被困在一個無法退出的封閉空間。隨著其他應徵者陸續現身，眾人被迫接受一連串殘酷又詭譎的「測驗」，每一次選擇都牽動生死，也逐步揭露彼此隱藏的祕密與人性黑暗面。電影透過極端情境，諷刺資本社會對人的剝削與淘汰，營造出壓迫、窒息的心理恐懼。