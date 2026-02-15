春節連假天氣即將出現變化，氣象專家吳德榮表示，今（15）日小年夜各地晴到多雲，明（16）日除夕受到東北季風南下影響，北台灣、東半部降雨機率增加，氣溫也轉為濕涼，中南部依舊晴時多雲，東北季風影響至大年初二（2月18日），大年初三（2月19日）起逐日回溫。
吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」指出，今天清晨台灣附近雲層稀疏，馬祖有濃霧。夜間「輻射冷卻」較強，台灣平地最低溫在新竹關西的11.2度，其餘各地區的平地最低氣溫約在13至14度。
小年夜把握好天氣 除夕東北季風南下變天
吳德榮說明，最新歐洲模式模擬顯示，今天小年夜各地晴朗穩定、溫暖如春，各地區高溫約在30度左右，但因輻射冷卻，日夜溫差還是很大；且今天至明晨，台灣西半部、金門、馬祖清晨容易起霧；小年夜氣溫分佈，北部14至30度、中部14至31度、南部14至32度、東部13至29度。
吳德榮提及，明天除夕，上午北台灣雲量漸增，下午東北季風南下，北部、東半部開始轉有局部短暫雨，北台灣轉濕涼，其它地區仍為晴時多雲天氣，影響輕微。
北東雨下到大年初二 大年初三重新回暖
吳德榮說，大年初一、大年初二東北季風持續影響，桃園以北、東半部整天有局部短暫雨的機率，北台灣偏涼微冷；中南部晴時多雲、白天舒適早晚微冷；大年初二白天開始，水氣逐漸減少，北部降雨稍微趨緩。
大年初三東北季風減弱、氣溫回升，北部雲層散開、中南部晴朗，剩下東半部偶有局部短暫雨的機率，大年初四至開工日（2月20至2月23日），台灣各地晴朗，白天舒適、氣溫微熱，早晚因「輻射冷卻」氣溫偏低，日夜溫差大，不過開工日的天氣模擬、各國模式仍然分歧，應持續觀察。
資料來源：洩天機教室
