春節到來，民進黨台南市長參選人陳亭妃接受《NOWNEWS》專訪時展示她精心製作的「一元復始」紅包以及「一馬當先」的春聯。 她透露，春聯、一元紅包將在過年期間發送，「我們的生肖紅包非常夯，因為每一年都是不同的生肖，因此用不同的生肖，做不同的設計，今年主題為平安安平」。陳亭妃秀出「平安安平」設計、手工打造的「一元復始」紅包，她說，計有20幾萬份將發送給鄉親，而紅包背後是無數長輩的愛心，「這是手工戳出的字體與設計，是外面買不到的誠意，紅包上面每一枚錢幣，都是我媽媽和志工媽媽們，一個一個親手黏上去的」。至於「一馬當先」的春聯，陳亭妃笑稱，不只是在初選要一馬當先，在大選也要一馬當先，「市長只有一個，一定要一馬當先，才能進駐台南市政府，也期許未來台南市政全部都是一馬當先」；她提到，今年身為提名人，會配合市長黃偉哲的行程，把這份溫暖送到更多廟宇。儘管行程滿檔，陳亭妃對「年夜飯」仍有堅持，除夕夜她一定會先放下公務，與家人先吃飯，吃完才會開始跑廟宇行程，「以前是阿嬤、媽媽、我跟妹妹，現在阿嬤離開，我們更堅持要陪媽媽吃年夜飯，不論吃什麼，就簡簡單單，再怎麼簡單也是一個感覺」。