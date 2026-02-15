今（15）日小年夜各地天氣穩定，高溫上看30度，但日夜溫差大，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，明（16）日除夕鋒面報到，苗栗以北、東半部轉為陰雨，北台灣高溫降至19至21度。大年初一（2月17日）中北部、東北部要注意12至14度低溫，大年初二（2月18日）水氣漸減，但中北部清晨低溫下探14度。
小年夜天氣穩定 南台灣飆30度
吳聖宇指出，今天小年夜各地天氣依然穩定，北部、東半部白天高溫可到26至28度，中南部28至30度，不過夜晚到明天除夕清晨溫度仍較低，中北部、東北部低溫16至18度，空曠地區15度或以下，南部、花東18至20度，空曠地區16至18度，日夜溫差變化較大。
除夕變天 北部、東部降溫轉雨
吳聖宇提醒，周一除夕是天氣轉變的一天，鋒面影響，苗栗以北到東半部、恆春半島陸續轉為「陰天有短暫陣雨」的天氣，苗栗到大台北、基隆北海岸除夕一早就開始逐漸有下雨機會，宜花東、恆春半島則是除夕午後到晚間才會陸續轉變，台中以南地區不受影響，降雨機會低。
除夕氣溫方面，東北季風增強，苗栗到大台北、基隆北海岸高溫下降到19至21度，宜花東24至26度，中部25至27度，南部27至29度，北台灣會較明顯感受到轉涼。除夕晚上到周二大年初ㄧ清晨，中北部、東北部低溫15至17度，空曠地區14度以下，南部、花東低溫17至19度，空曠地區16度以下。
東北季風待到初二 全台日夜溫差大
吳聖宇接著說，大年初一新竹以北、東半部仍有短暫陣雨，苗栗以南為多雲，大年初二水氣逐漸減少，但桃園以北、宜蘭花蓮仍有局部短暫陣雨，大年初一北部、東北部白天高溫只有17至19度，花東22至24度，中部23至25度，南部26至28度。
大年初一晚上到大年初二清晨，中北部、東北部低溫14至16度，空曠地區12至14度間，南部、花東低溫16至18度，空曠地區15度以下；大年初二白天，北部、東北部高溫略升到18至20度，其它地區氣溫變化不大，一直到大年初三清晨，中北部氣溫都偏低，中南部日夜溫差相當明顯。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
