看不順眼竟刮中大獎！台北市大安區近日出現一名40歲男性幸運刮中百萬大獎，但原因竟是因為自己看到一張「歪斜不整齊」的刮刮樂，便決定先買下，刮到一半就發現自己中了100萬。大安區安居街的「萊會發彩券行」代理人楊小姐轉述，一名年約40歲的男性平常較常買的是100元刮刮樂，但近日因為在店裡看到有許多人在挑1000元、2000元的類型，一時興起想湊熱鬧。不過，前一位客人挑了2000元的刮刮樂後，因為抽起來不小心碰到隔壁那張，導致歪斜不整齊。楊小姐說，男子當時緊盯著那張擺放不正的刮刮樂，但愈看愈難受，決定買下來。楊小姐透露，男子才刮到一半，就拿著刮刮樂衝出店外，接著又回到店裡，告知店員自己刮中100萬；楊小姐說，自己前幾天才去財神廟拜拜，更在店裡佈置許多發財小物，沒想到才過沒多久，店裡就有客人刮中百萬大獎。