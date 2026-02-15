我是廣告 請繼續往下閱讀

▲超人力霸王迷你秀「初代vs達達」全新劇碼熱血開場。（圖／高市府觀光局提供）

▲「閃光召集令」現場滿滿人潮。（圖／高市府觀光局提供）

高市府觀光局14日推出「閃光召集令」活動，吸引上萬遊客齊聚18號碼頭，響應活動Dress Code，身著紅、綠、藍（RGB）三色服裝，與在地表演團體熱情互動。隨著超人力霸王傑洛現身，現場氣氛達到最高潮，民眾齊聲高喊「Happy！」，匯聚歡樂能量，成功召喚出首度在台亮相的神祕嘉賓—超人力霸王葛莉喬。不僅傑洛與葛莉喬超人CP為首次在台灣合體，「初代VS達達」亦為台灣首演；觀光局特別以超人力霸王「台灣雙首演」以及十米初代超人力霸王氣膜升空展示的驚喜彩蛋，還有創作歌手白安壓軸獻唱，為高雄港都情人節留下溫暖而難忘的回憶。觀光局長高閔琳表示，在情人節的這一天 ，2026高雄冬日遊樂園特別舉辦「閃光召集令」，號稱民眾齊聚18號碼頭一同放閃。結合經典IP「超人力霸王」與高雄優秀表演團隊，充分展現高雄多元包容的城市精神。活動現場更加碼展示10米超人力霸王氣膜裝置、釋出驚喜彩蛋，並規劃超人力霸王「初代 vs. 達達」真人迷你秀、傑洛與葛莉喬超人CP；兩者都是在台灣首度合體演出，期盼以「台灣雙首場」特別為情人節獻上祝福。觀光局說明，「初代 vs. 達達」首次於台灣合體對打，是超人力霸王「經典中的經典」，對決張力十足。「初代」簡潔俐落的造型與「達達」黑白幾何線條形成強烈視覺對比；此次更在「2026高雄冬日遊樂園」特別推出全新劇碼，向跨越60年的經典IP致敬。傑洛與神秘嘉賓葛莉喬超人CP 並與民眾互動及合影留念，更與熱情民眾進行「超人版猜拳」、合影留念，反應非常熱烈。「2026高雄冬日遊樂園」活動精彩持續，即日起至2月22日（除夕除外）於18號碼頭區每天兩場「超人力霸王」見面會；2月20日至2月22日同場地舉辦兒童寫生/著色畫比賽。活動最後一週於淺三碼頭及高雄港7號碼頭分別推出「大港青年防衛隊」與「變身吧！運動超人」活動，內容涵蓋親子互動、文化體驗、創新科技與運動休閒，遊客可優先搭乘捷運、輕軌、公車等公共運輸前往，方便又快速。觀光局在「2026高雄冬日遊樂園」活動開幕首日同步推出官方「高雄GO！」觀光旅遊APP；由觀光大使「高雄熊」帶領闖關任務，旅客化身特搜隊員，造訪高雄60處景點即可參與數位AR集章遊戲，並有機會抽iPhone等大獎。更多活動詳情、交通資訊、最新消息，請上「高雄旅遊官方FB、IG；「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」活動專頁或觀光局「高雄GO！」官方高雄旅遊APP查詢。