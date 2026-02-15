我是廣告 請繼續往下閱讀

已表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌近日展開掃街拜票，昨天卻遇到民眾，哽咽地拜託他「找回良心」、「找回以前的自己」，引發外界討論。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（15）日受訪時表示，任何候選人過去的言行，及現在政見，都會受到大家檢驗。蘇巧慧上午赴新北瑞芳市場掃街，對於黃國昌昨天被支持者呼籲「找回良心」一事時，她表示，任何候選人過去的言行，及現在政見，都會受到大家檢驗，因此她過去十年在國會的表現、在地方成績，都受到大家肯定，「像昨天在樹林，鄉親熱情的反應真，讓我非常感動」。蘇巧慧說，未來她會持續讓大家知道，她不但是有成績、有願景、對新北這座城市有感情，「我們會非常努力，讓新北升級，希望大家能夠支持說到做到，溫暖、創新、會做事的蘇巧慧，我們一起讓新北更好」。至於台北市副市長李四川的弟弟近期捲入環保蟑螂等爭議，蘇巧慧說，社會不允許環保流氓，她支持司法嚴辦，也希望杜絕可惡的行為。談起過年拜票行程，蘇巧慧說，今天已經是她近30場跟鄉親拜早年的市場活動，接下來在過年期間，總統賴清德也會回到家鄉萬里，而前總統蔡英文、副總統蕭美琴戶籍都在新北，也都會來新北跟鄉親一起拜年。蘇巧慧說，期待所有好朋友，都能在過年期間得到最大的祝福，她們不但會發送福袋，同時也會在社群網路上，告訴大家政見，甚至用趣味的年節影片向大家恭喜，「陸戰、空戰齊發，讓大家更認識會做事的蘇巧慧」。