除夕就在明（16）日，許多家庭趕著大掃除，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶就提供「春節9大整理戰略」，包括善用畸零空間、視覺化收納、黃金區域等方式，協助民眾除舊布新！賴志昶建議可透過清空、分類、收納，針對家中各個區域進行系統性整理，讓居家環境煥然一新，更能有效放大居住空間。
春節9大整理戰略
1、全數清空：賴志昶指出，許多人打掃盲點在於「邊收邊丟」，導致效率不彰，其實打掃第一步應該是把這區域的物品全部清空，才能一目了然雜物的種類與數量。
2、4箱法分類：物品清空後可準備4個箱子，分成「留下」、「捐贈」、「回收」及「丟棄」，把物品分成這4類，就能快速決定物品去留。
3、斷捨離：在分類物品要保持「斷捨離」心法，留下來的物品要是「現階段一定用得到」或「極具紀念價值」，若非上述兩類，應果斷放入其餘3個箱子，這才是節省後續整理時間關鍵。
4、善用畸零空間：在收納空間的運用上，賴志昶分享，可在家中牆縫、櫃體旁等窄小卻有深度的畸零空間，放置縫隙收納車或窄版收納籃，把閒置空間轉化為儲物機能。
5、視覺化收納：收納用品建議優先採用透明或半透明材質，讓內容物一目了然，省去日後翻箱倒櫃的時間。
6、黃金區域原則：物品擺放邏輯應掌握「黃金區域」原則，最常使用的日常用品要放在眼睛平視到腰部的範圍，讓拿取更為順手，不是頻繁使用的物品則可往高處或低處收納。
7、檢查保存期限：賴志昶建議，整理冰箱與櫥櫃時，除了依照類別分裝，更要嚴格檢查保存期限，若期限過了一定要丟棄。
8、同類食材集中擺放：可把同類型或期限相近的食材集中擺放，避免食物過期浪費。
9、衣服分類歸位：可先將所有衣物取出檢視，依季節、款式或顏色分類歸位，並把長年未穿的衣物捐贈或投入舊衣回收箱。
最後，住商不動產行銷傳播部首席協理林如珊補充，大掃除透過有計畫的斷捨離，釋放出家中空間，讓有限的生活環境更加餘裕，因此不妨趁著春節假期，全家動員進行一場「物品總體檢」，讓清爽的居家環境，為新的一年帶來更好的氣場與運勢。
資料來源：大家房屋、住商不動產
