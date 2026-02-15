我是廣告 請繼續往下閱讀

宜蘭黎明路一棟民宅14日上午發生一起包裹爆炸案！造成7旬洪姓姊弟兩人肢體多處受傷，警方現場採證，牆上留有黑色火藥痕跡，確認是爆裂物，包裹有寫地址，沒有郵戳、電話，研判由犯嫌親送，屬於針對性犯案，已擴大調閱監視器畫面追查。警方於14日深夜11點多持搜索票與拘票前往頭城攻堅，逮捕涉案的吳姓男子。警方14日上午11時許接獲110報案，趕抵現場後發現，70歲及66歲的洪姓姊弟受傷，隨即將2人送往陽大醫院就診，所幸意識清楚，生命無大礙。鑑識人員到場採證發現，現場留有可疑電路線板，牆壁上留有黑色痕跡且有火藥成分，研判包裹內含火藥，疑透過機械結構拉動引線後引爆，目前已排除與爆裂物有所關聯。縣警局刑警大隊及宜蘭警分局案發後立即組成專案小組，封鎖現場採證。宜蘭縣警局長陳金城下午說明，初步調查，這個包裹約在兩天前送到洪家位於宜蘭市黎明路巷弄的租屋處門口，洪姓姊弟發現後，先拿進屋內，今天上午才打開就發生爆炸，造成分別是70歲及66歲的洪姓姊弟受傷，兩人目前在醫院治療，沒有生命危險。陳金城說，根據當事人口述，包裹上有地址，沒有收件人名字和郵戳、聯絡電話等，研判並非以郵寄或宅急便等物流方式送達，而是犯嫌直接送到住所門口，研判是針對性犯案，並非隨機放置爆裂物。宜蘭警分局長呂文廷說，洪家姊弟是在租處二樓拆開包裹，鑑識人員在牆面上留下的黑色痕跡驗出火藥成分，斷定是爆裂物，以機械裝置，在打開包裹時觸動引爆；至於現場採到的電路板，經刑事局專業人員鑑識，已經排除與爆炸的關連性。警方初步調查發現，吳嫌與受害者洪姓婦人的兒子朱男有39萬元投資理財糾紛，疑似因此寄送炸彈包裹報復，造成洪婦及其弟弟分別受傷。警方在吳男住處查扣手機、監視器主機與銅線、電錶與電線等證物。全案經詢問後，依殺人未遂等罪嫌，移送宜蘭地方檢察署偵辦。