今（15）日是小年夜，台南善化善美七路和善福大道路口上午9時左右發生一起火燒車事故，現場一輛汽車起火，火勢猛烈，且汽油疑似流入水溝導致水溝冒火。警消獲報到場後在約20分鐘內撲滅火勢，並發現駕駛座上有一具焦屍，灼燒嚴重難以辨識身分，警方根據車牌號碼，進一步聯繫上住在台南市區的車主。台南市消防局今天上午8時59分接獲報案，善化區善美七路和善福大道的交叉路口，有一輛汽車起火。消防人員派出人車前往灌救，發現這輛停放路邊的轎車，車輛已陷入火海全面燃燒。消防人員撲滅火勢，發現駕駛座椅背打斜，上面斜躺1具焦屍，當地為南科特定開發區，四周都是空地，平時人車不多，警方根據車牌號碼，進一步聯繫上住在台南市區的車主，女車主得知車輛被張男開走，驚訝地表示，丈夫不應該出現在那，趕緊前往善化處理相關後續事宜。起火原因仍待進一步調查釐清。