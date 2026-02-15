我是廣告 請繼續往下閱讀

蝴蝶不只是漂亮，更可能為你帶來好兆頭！花蓮有一名年約50歲中年男性走入店裡，發現一隻金黃色的彩蝶剛好停在某張刮刮樂，他便直覺賣下該張，竟因此幸運刮中百萬，也讓他感動的說，去年因為水災家園受損，而刮到這筆錢正可說是老天送的救命錢。花蓮「上億行彩券行」老闆余小姐分享一則喜訊！她說某天下午有一隻金黃色的彩蝶飛入店內，更在櫃台前翩翩起舞，更像是有目標似地降落在「2000萬超級紅包」的展示區上。而一位年約50歲的中年男子則走入店內，也剛好看到停在刮刮樂上的彩蝶。男子一靠近，蝴蝶沒飛走，甚至「拍了拍翅膀」。余小姐提到，男子直覺可能是轉運的訊號，便買下彩蝶所停住的那張刮刮樂，想不到幸運刮中100萬元。余小姐說，那位幸運中年男子正因去年飽受水災之苦，家園受損。而男子也喜極而泣的表示「現在有這筆錢簡直是老天送來的救命錢！」