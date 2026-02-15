我是廣告 請繼續往下閱讀

李智英總是以穿著清涼的裝扮吸引網友點擊，她也承認為了維持收入與頻道經營，只能做出取捨。

李智英YouTube穿睡衣彈琴 靠收益買下40億房

李智英曾是女團成員 有「韓版廣末涼子」綽號

▲李智英造型長相，被說相似日本演員廣末涼子。（圖／官方flamme_official_film IG）

韓團女團Gangkiz前成員李智英（前藝名：李海仁）從「5大臉讚」論壇爆紅，還被封為「韓國廣末涼子」，以偶像歌手身分出道的她，後來轉型當YouTuber，主打穿著清涼彈奏鋼琴，目前累積141萬訂閱，頻道收益遠遠高過她當皮拉提斯講師的收入，也因此有實力置產，2025年11月她上片公開買下40億韓元（約台幣9600萬元）房子，晉升億級房產持有者。李智英在YouTube穿裸露的服裝拍片，最新一支穿睡衣彈鋼琴的畫面分別突破120萬跟50萬瀏覽，人氣相當旺，不過她以強調身材的縮圖與較為刺激的標題來提升點閱率，不少網友批評「這樣跟賣身賺錢有什麼差別？」、「真的要靠這種方式賺錢嗎？」面對這些質疑，李智英曾以「獨居老光棍」為模仿對象，上傳解釋影片，表示現實面來看，這樣確實能帶來較高觀看數，為了維持收入與頻道經營，只能做出取捨。2019年12月她曾在京畿道金浦的皮拉提斯學院擔任講師，約4個月後離職，因為YouTube訂閱突破20萬的關係，她把重心放在經營頻道，後來流淚表示，YouTube收入已高於皮拉提斯講師收入，最終累積到能獨立購置不動產，去年（2025）11月買下40億韓元（約台幣9600萬元）房子，是成功從偶像歌手轉型自媒體創作者的最佳典範。李智英今年39歲，畢業於首爾綜合藝術大學戲劇音樂劇科、完成西原大學鋼琴系學業，學生時期就因姣好的外貌在網路論壇「5大臉讚」爆紅，獲選「第2期臉讚」之外，還被封為「韓版廣末涼子」，因此接到演藝圈邀約。她2005年以Epson印表機廣告模特兒出道，2007年開始演戲並赴日發展，2012年5月加入女團Gangkiz擔任主唱，該團為T-ara同門的姊妹團體，但活動時間不長，2013年12月退團後各自發展。2018年後，李智英改以AfreecaTV直播主與YouTube創作者身分活動，早期內容涵蓋皮拉提斯教學、VLOG、ASMR、舞蹈與鋼琴演奏，後來逐漸聚焦於穿著大膽服裝的鋼琴翻彈，由於內容多元，訂閱與點閱同步飆升，目前來到141萬。