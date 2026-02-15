享受完小年夜的好天氣後，明（16）日除夕要變天了，中央氣象署預報員劉沛滕表示，除夕將有鋒面抵達台灣，北台灣、東半部降雨機率提高，除夕下半天的雨勢最為明顯、廣泛，鋒面過後東北季風增強，北台灣、宜蘭氣溫也明顯下滑，預估大年初三（2月19日）才會逐漸回溫，中南部則較無影響。
小年夜倒數好天氣 除夕變天轉雨
劉沛滕指出，今天小年夜各地晴到多雲，明天除夕會有鋒面通過台灣，上午桃園以北、宜蘭、花蓮就會開始出現雨勢，北海岸迎風面地區要嚴防較大雨勢，新竹、苗栗、台東、恆春半島等地在除夕下半天也逐漸會有零星降雨，台中以南較不受影響。
初一、初二氣溫最低 北部探15度
劉沛滕說明，大年初一（2月17日）降雨延續除夕的影響，大年初二（2月18日）開始水氣逐漸減少，只剩東半部、大台北東側有局部短暫雨，大年初四（2月20日）水氣稍微增加，北部山區也會有零星降雨，「西半部天氣穩定、多雲到晴」的狀態可維持到大年初五（2月21日）。
氣溫方面，劉沛滕提及，今天各地白天高溫可達28度，南部30度，早晚溫差大，除夕至大年初二受到東北季風影響，北台灣白天高溫不超過20度，早晚低溫可只剩15至16度，空曠地區再低1至2度，體感偏濕涼，中南部則是「日夜溫差大，整體溫度稍微下滑，高溫時間減短」的狀況。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
劉沛滕指出，今天小年夜各地晴到多雲，明天除夕會有鋒面通過台灣，上午桃園以北、宜蘭、花蓮就會開始出現雨勢，北海岸迎風面地區要嚴防較大雨勢，新竹、苗栗、台東、恆春半島等地在除夕下半天也逐漸會有零星降雨，台中以南較不受影響。
劉沛滕說明，大年初一（2月17日）降雨延續除夕的影響，大年初二（2月18日）開始水氣逐漸減少，只剩東半部、大台北東側有局部短暫雨，大年初四（2月20日）水氣稍微增加，北部山區也會有零星降雨，「西半部天氣穩定、多雲到晴」的狀態可維持到大年初五（2月21日）。
氣溫方面，劉沛滕提及，今天各地白天高溫可達28度，南部30度，早晚溫差大，除夕至大年初二受到東北季風影響，北台灣白天高溫不超過20度，早晚低溫可只剩15至16度，空曠地區再低1至2度，體感偏濕涼，中南部則是「日夜溫差大，整體溫度稍微下滑，高溫時間減短」的狀況。
資料來源：中央氣象署
更多「2026過年」相關新聞。