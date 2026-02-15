我是廣告 請繼續往下閱讀

顧芳瑜也分析三者區別：

1. 菜花（HPV）：

2. 猴痘（Mpox）：

3. 傳染性軟疣：

私密處冒不明突起物 醫示警：快就醫檢查

不少男性發現私密處長出異物，第一直覺往往聯想到「菜花」，但其實還有其他外觀相似的性傳染病容易被誤判。顧家醫療總院長顧芳瑜指出，有男子因為下體長出「白色顆粒」，原以為是菜花，但經檢查，確診為「傳染性軟疣」。顧芳瑜提到，該名年約28歲的男性患者早前發現陰莖上長出凸起的白色顆粒，由於擔心是性病，先至其他診所就醫，被當作尖銳濕疣（俗稱菜花）治療。但個案使用專治菜花的藥膏擦了1個多月，不僅沒有改善，顆粒範圍反而擴大。顧芳瑜觀察個案的病灶特徵，發現顆粒呈現白色、較小且有珍珠光澤，與菜花典型的「花椰菜狀」顆粒外觀不同，判定為「傳染性軟疣」，需視情況透過冷凍或雷射治療才能有效清除。「傳染性軟疣」是由痘病毒（Poxvirus）感染引起，與猴痘屬於同一家族，顧芳瑜解釋，因此外觀上常與猴痘或初期菜花搞混。外觀呈凸起的花椰菜狀丘疹，可透過冷凍、雷射或擦藥治療，且有HPV疫苗可預防。病灶較大、較扁平，會出現類似痘痘破掉的潰瘍與白色膿疱，且可能伴隨全身性症狀。目前無特效藥，採支持性療法，痊癒後會產生抗體，也有疫苗可預防。病灶較小、呈現白色珍珠狀顆粒。免疫力正常者通常會自己慢慢好，可自行消退，目前沒有疫苗，且單純擦藥效果不佳，建議以冷凍或雷射手術直接燒除，優點是相較於菜花，治療後復發機率較低。顧芳瑜建議患者改用雷射或冷凍治療將病灶移除。醫師表示，由於傳染性軟疣缺乏疫苗，且藥物治療效果有限，透過物理性的燒除方式，是目前臨床上較能有效控制且復發機率較低的治療選擇。猴痘與傳染性軟疣皆屬痘病毒，傳染途徑包含親密接觸、性行為，甚至接觸到共用的毛巾、衣物都可能感染，但猴痘還多了長時間面對面接觸的方式。在外觀上若沒有醫師的經驗判斷，也可能極易與軟疣混淆。目前猴痘與菜花都有疫苗可施打，前者為猴痘疫苗通常施打兩劑（間隔四週），而後者為HPV疫苗則依年齡與疫苗種類需打2至3劑。顧芳瑜呼籲，若發現私密處有不明凸起物，最好還是尋求專業泌尿科醫師鑑別診斷，確認是菜花、猴痘還是軟疣，才好對症下藥。