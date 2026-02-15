大牙（周宜霈）去年和羽球教練阿廖師離婚，近來投入八點檔拍攝，昨（14）日是她恢復單身的首個情人節，但她依舊忙於工作，在IG分享與陳謙文拍攝溫泉吻戲的畫面，只見兩人在26度的天氣，泡在42度的溫泉裡親得難分難捨，一喊卡直接痛苦地推開對方，畫面反差逗樂許多網友。

▲大牙和陳謙文的激吻戲很克難。（圖／翻攝自IG@bigtooth）
大牙《百味人生》激吻陳謙文　喊卡後熱到推開對方

大牙在《百味人生》中和陳謙文有許多親密戲，她分享一場溫泉偷情戲碼，兩人泡在42度的溫泉中激吻，只是拍攝當天也很熱，導演一喊卡，兩人同時把對方推開，大牙的表情非常渙散，陳謙文則是把頭撇過去，相當有趣。

大牙的貼文一PO出，引來許多圈內好友留言，林雨宣說，「太火熱了吧！」大牙笑回，「是他X的熱！火可能在內心的部分，因為太早起了。」大牙也說每次拍八點檔都是大熱天要泡溫泉，寒流跳海。


