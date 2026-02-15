我是廣告 請繼續往下閱讀

宜蘭市14日發生一起包裹爆炸案，造成70歲及66歲的洪姓姊弟受傷，其中拆包裹的弟弟遭鐵片刺進胸口，傷勢嚴重，警方昨晚逮捕涉案的63歲吳姓嫌犯，嫌犯疑與洪姓姐姐的兒子朱男有39萬元的投資糾紛，疑因此挾怨報復，不料卻誤傷朱男的2名家人。稍早宜蘭縣警局召開記者會，說明昨天發生在宜蘭市黎明路2名長者遭包裹炸彈炸傷案件；經專案小組逐一地毯式過濾後，發現一名吳姓犯嫌涉有重嫌，因此昨晚在霹靂小組帶頭下，各單位合作聯合攻堅逮人。宜蘭警分局長呂文廷說明，製作炸彈的吳嫌年紀超過60歲；過往他不停更換職業。年輕時做養殖業、後來改務農種田。現在則是擔任板模工人。警方推斷，由於吳嫌從業範圍廣泛，可能涉略很多電工知識，對炸藥有基本認識，並在嫌犯家中找到電線、電池等物品，但沒有發現火藥，材料來源仍在調查中。據了解，吳姓嫌犯住在頭城頭濱路一段附近的一處貨櫃屋，平時以務農、打零工為業，2023年間，吳嫌與朱姓男子在工地認識，2024年12月間，朱男邀吳嫌出資39萬投資，但事後沒有歸還。去年9月，吳男曾到派出所對朱男提告詐欺。2人因債務糾紛已經有一陣子沒有聯繫，朱男甚至還刪除對方聯繫方式和對話紀錄。警方鎖定嫌犯身分後，昨晚派員荷槍實彈前往攻堅、拘提，當時吳嫌和女友正在睡覺，員警破門後將他拉出門外逮捕，吳男一開始否認犯案，拒絕夜間偵訊，僅稱認識朱男。警方指出，2月12日凌晨2時許，吳嫌開車前往洪姓被害人住處放置包裹炸彈，之後再開車回住處，昨晚已在吳嫌住處找到電線、繼電器和相關電工用具，但尚未搜到火藥等其他證據，吳嫌也未說明如何製作炸彈，全案目前還在調查釐清中。