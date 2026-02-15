我是廣告 請繼續往下閱讀

已表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌近日展開掃街拜票，昨天卻遇到民眾，哽咽地拜託他「找回良心」、「找回以前的自己」。對此，黃國昌今（15）日受訪時強調，他堅持第三勢力的道路從來沒有改變過，「我絕對不會走小綠的路線」，若因為他不走小綠路線，讓某些人感覺到失望，他只能尊重。黃國昌上午到林口市場掃街拜票，對於有民眾呼籲「找回良心」一事，他受訪時說，之前也有遇過這位民眾，也了解其背景跟想法，對他而言，遇到不同意見的民眾，他都很理性，昨天也客氣地歡迎對方到競選總部坐坐、有機會好好聊一聊。黃國昌說，從過去到現在，堅持第三勢力的道路從來沒有改變過，或許有一些民眾黨支持者，希望他們變成小綠，但他說得很清楚，不管是在時代力量，還是現在的民眾黨，「我絕對不會走小綠的路線」，若因為他不走小綠的路線，讓某些人失望，那他只能尊重。黃國昌提到，民進黨在2016年全面執政以後，背棄太多承諾，這些承諾都是最近這一兩年，由民眾黨爭取國民黨支持，幫大家完成的。他說，以2018年而言，最大的事情是勞基法修惡，砍掉勞工7天假，這次補5天假，也民眾黨跟國民黨聯手支持才促成，「個別民眾感受他都尊重，台灣應該是個可理性討論的空間」。至於傳出陳情男子老家曾發生火災，向時任汐止區立委的黃國昌陳情，卻未獲回應。黃國昌直言，這不可能，他的團隊服務民眾都是盡心盡力，但對於私權的紛爭，立委不適合介入，團隊進行各式各樣服務案件時，界線畫得非常清楚，只要涉及公部門違法濫權，絕對追究到底，這是他的問政風格，若是遇到私人之間的紛爭，只能尊重司法程序加以解決。