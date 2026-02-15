我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫協志的婚禮，吸引大批當年喬傑立藝人到場，也勾起不少粉絲們的回憶。（圖／翻攝自陳喬恩IG@iam_joechen）

陳喬恩甜摟趙小僑 像一場歡樂同學會

▲陳喬恩（中）曬出與好友們的合照，明顯在婚禮上玩得十分開心。（圖／翻攝自陳喬恩IG@iam_joechen）

細節中的溫馨時刻 一段友情與愛情的故事

▲外界屢傳與5566不合的王少偉（右2）也現身孫協志婚禮。（圖／翻攝自陳喬恩IG@iam_joechen）

藝人孫協志昨（14）日再婚娶回小11歲的夏宇童，婚禮現場星光雲集，其中最讓粉絲驚喜的畫面，莫過於「七朵花」成員久違合體，陳喬恩在IG上曬出與前隊友趙小僑相擁的合照，也勾起不少7、8年級生們的回憶，讓不少粉絲直呼：「根本回憶殺。」陳喬恩在社群分享現場點滴，並曬出與趙小僑親密相擁的照片，畫面溫馨，她在貼文中寫下祝福，恭喜孫協志與夏宇童，形容見證愛是一件很美好的事，也希望新人往後每一天都能如同婚禮當天般閃耀幸福。簡單真摯的文字，流露20年友情的深厚情感。陳喬恩也提到，當年以偶像劇與女團身分活躍的好友們，為了見證「大師兄」的人生新篇章齊聚一堂，多年未見的夥伴再次相擁，畫面充滿青春回憶，也讓不少網友直呼像回到台灣偶像盛行的黃金年代。陳喬恩提到，參加好友婚禮就像一場歡樂的同學會，不僅能擁抱許久未見的朋友，也能再次回味青春時光，她感性表示，認識20年的夥伴再次團聚，是難得的緣分，由於孫協志當年是最早到王牌經紀人孫德榮旗下，因此被不少藝人暱稱為「大師兄」，而他此這次的婚禮彷彿把大家重新串聯起來。除了情感交流，婚禮現場的小細節也成為話題，陳喬恩還笑稱自己特別喜歡昨天餐廳裡的櫻花蝦蛋黃油飯，甚至一口氣吃了三碗，真性情的分享讓粉絲會心一笑，這份輕鬆與自在，也讓整場婚禮氛圍更加溫暖。雖然這次是孫協志人生第2次步入婚姻殿堂，不過也象徵著他愛情的重新開始，也成為不少「喬傑立」老友重聚的重要時刻，而陳喬恩從孫協志、夏宇童的舞台夥伴到人生摯友，同時也跟七朵花成員們一同見證彼此成長與轉變，對粉絲而言，這場婚禮不只是一則喜訊，更是一段時代記憶的延續。