慕尼黑安全會議正在德國進行，烏克蘭總統澤倫斯基（ Volodymyr Zelensky）也前往參加，他週五在當地接受外媒採訪時，突然說出「蒲亭（Vladimir Putin）時間不多了」，態度顯得相當認真，讓外界懷疑他是否收到什麼情報，亦或者只是他內心對於蒲亭的反感，導致他有這樣的發言。
根據《每日郵報》報導，澤倫斯基14日趁參加慕尼黑安全會議的空檔，接受外媒《Politico》訪問，聲稱自己比蒲亭年輕，對方的時間已不多，這番話引來現場觀眾一陣笑聲，但澤倫斯基卻耐人尋味的說：「不，不，相信我，這個很重要。」
報導指出，澤倫斯基發表這番言論之際，蒲亭已從公眾視野消失超過1週，他最後一次公開露面是在2月5日，俄羅斯國營電視台則播放他出席會議、與官員會面的預錄畫面。
這並非蒲亭第一次消失，報導提到，他早已養成不做任何解釋、就消失一段時間的習慣，過去他的突然缺席，也曾多次引發外界揣測。
有人認為蒲亭可能是因為罹患疾病，必須秘密接受治療；甚至還有人聲稱，蒲亭其實有多名替身，不時會頂替他公開亮相，本尊的行蹤一直都是謎，陰謀論從未止息。
原文連結：Vladimir Putin 'doesn't have too much time left' says Zelensky as 73-year-old Russian leader disappears mysteriously for a week
我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，澤倫斯基發表這番言論之際，蒲亭已從公眾視野消失超過1週，他最後一次公開露面是在2月5日，俄羅斯國營電視台則播放他出席會議、與官員會面的預錄畫面。
這並非蒲亭第一次消失，報導提到，他早已養成不做任何解釋、就消失一段時間的習慣，過去他的突然缺席，也曾多次引發外界揣測。
有人認為蒲亭可能是因為罹患疾病，必須秘密接受治療；甚至還有人聲稱，蒲亭其實有多名替身，不時會頂替他公開亮相，本尊的行蹤一直都是謎，陰謀論從未止息。
原文連結：Vladimir Putin 'doesn't have too much time left' says Zelensky as 73-year-old Russian leader disappears mysteriously for a week
更多「俄烏戰爭風雲錄」相關新聞。