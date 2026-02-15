我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人小S（徐熙娣）的13歲小女兒許曦恩（編按：暱稱許老三）近日無預警開通個人Instagram帳號，首篇貼文一曝光立刻掀起討論，向來作風低調的她這回以全新社群身分亮相，短時間內便吸引大批粉絲湧入追蹤，留言區更瞬間被「好仙」、「太有氣質」、「基因好強」等讚美洗版，更有網友直呼：「根本神複製2姊Lily。」首波公開的照片中，許曦恩以簡約黑色造型入鏡，微捲長髮自然垂落，搭配清透妝感與柔和光線，整體氛圍成熟卻不失青春氣息，畫面中的她單手托腮直視鏡頭，神情沉靜，與過往給人活潑古靈精怪的印象略有不同，許多網友驚呼：「根本小女神」、「這氣質太犯規」，也有人直言她的五官神韻與姊姊們相當神似。留言區中最常出現的關鍵字，便是「像Lily」，網友認為許曦恩與二姊 Lily 的眉眼輪廓相似度極高，尤其側臉線條與笑容弧度幾乎如出一轍，不少粉絲笑稱：「S家基因真的太強大」，也有人分析她融合父母特色，氣質更偏向姊姊成熟路線，討論熱度持續延燒。近年星二代逐步活躍於社群平台，從日常分享延伸至時尚拍攝與品牌合作，話題度不斷攀升，許曦恩此次開通帳號也被視為個人曝光的新起點，雖然尚未透露未來經營方向，但首波照片已成功吸引高度關注，也讓外界好奇她是否會朝演藝或時尚領域發展。目前許曦恩僅發布少量內容，並未多做文字說明，風格相當簡潔。這種低調卻質感鮮明的亮相方式，反而更加吸睛。值得一提的是，許老三也透過個人IG分享照片的創作歷程：「在飯店廁所苦戰2小時後，終於誕生的絕美照片……隆重呈現史上最強鉅作。」