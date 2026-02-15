我是廣告 請繼續往下閱讀

曾叱吒黑幫江湖、亦在影視圈留下多部代表作的竹聯幫前總護法、影視大享吳敦，日前在家中倒下送醫，經醫救後宣告不治，享壽77歲。吳敦曾捧紅林志穎、金城武等巨星，也是震驚國際「江南案」三名殺手之一，這也代表江南案殺手全數殞落。吳敦家屬今天中午在台北市懷愛館至忠一廳辦告別式，但僅有家祭，未辦公祭，告別式結束後隨即火化，走完人生最後一程。今日家祭僅限家人參與，家屬強調希望「父親在家人陪伴下，走完人生最後一程」。吳敦家屬也提醒，若親友想見最後一面，應於近日前往會館致意，告別式預計40分鐘內完成，警方包括大安分局、中山分局及台北市刑大，將視現場狀況調整警力。因吳敦特殊身分，特別加強現場警戒，派遣40多名警力到場，並隨時評估增減人力，以杜絕任何可能的黑幫造勢或聚集行為。據了解，吳敦早年投身竹聯幫，因行事作風強悍，在江湖間素有「鬼見愁」之稱，並曾擔任竹聯幫總護法，在幫內地位舉足輕重。1980年代，吳敦因涉入震驚國際的「江南案」，遭判刑入獄多年。近年來，吳敦逐步淡出影視圈，鮮少公開露面。2025年曾出版回憶錄《江南案與我的一生》，回顧自身早年經歷與人生轉折，書中亦提及其在服刑期間受竹聯幫精神領袖陳啟禮影響開始閱讀與反思人生，兩人關係深厚。隨著吳敦辭世，連同陳啟禮、董桂森在內，涉入「江南案」的關鍵人物皆已離世，也象徵一個充滿爭議與傳奇色彩的時代正式落幕。