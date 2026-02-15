2026年農曆春節樂透加碼活動來了！自春節大紅包、小紅包開獎以來，「連碰」玩法成為矚目焦點，大樂透春節加碼第2天（13日）台北中山有幸運兒購買「8連碰」幸運對中7注春節大紅包，包括3注獨得300萬元、4注均分50萬元，總獎金高達500萬元！《NOWNEWS今日新聞》整理了連碰玩法、春節大小紅包玩法規則、幸運中獎領法、要扣多少稅，祝福新的一年大家幸運中大獎！
大樂透8連碰對中7碼！爽中500萬
大樂透春節加碼第2天（2月13日），春節大紅包、小紅包總中獎注數有67注，開出加碼獎項的彩券行共61家，其中有位幸運兒在台北市中山區「龍來發彩券行｣，購買自行選號的大樂透「7連碰」（包牌7個號碼，350元）、「8連碰」（包牌8個號碼，1400元），以及3組一般投注（各50元），總共1900元，這張彩券中的8連碰有7個號碼幸運對中7個春節大紅包獎號，包括3注獨得300萬元、4注均分50萬元，總獎金高達500萬元。
大樂透基本規則
最基本的大樂透就是在01到49個數字中，選出6個號碼投注，每注價格50元，台彩將隨機開出6個號碼和1個特別號，只要彩券號碼對中6個開獎獎號，就是中頭獎；若是對中5個獎號，和1個特別號就是「貳獎」；從對中3個號碼開始有獎金可領，對中3個號碼有400元、2個號碼加1個特別號有400元、3個號碼加1個特別號有1000元，4個號碼有2000元，頭獎到肆獎則依銷售金額不同，獎金也不一樣。
大樂透「連碰」玩法
備受關注的大樂透「連碰」玩法，簡單來說，原本大樂透可選6個數字，選擇連碰玩法則是可選7個數字、8個數字、9個數字等，由系統將這些號碼分成7、8、9張獨立彩券同時對獎，常見有「7連碰」350元、「8連碰」1400元、「9連碰」4200元3種，另外還能買到「10連碰」，不過成本要價1萬500元，但只要對中3個號碼，獎金就有1萬4000元，直接回本。
大樂透春節大小紅包玩法
民眾在加碼期間購買的大樂透，除了能對大樂透之外，同張彩券還能再對春節大小紅包，等於一張彩券有大樂透、春節大紅包、春節小紅包3次對獎機會，春節大小紅包獎號會在大樂透開獎完後繼續開出，將有9個全新大紅包獎號、1個小紅包獎號，如果對中9個大紅包獎號中的6個，就中100萬元大紅包，5個大紅包獎號加上1個小紅包獎號，則是10萬元，如有人對中同一組號碼，獎金則均分。
📌春節大紅包
獎金：100萬元（同一組號碼有多注中獎，獎金均分）。
中獎條件：9個大紅包獎號對中6個。
組數：480組，送完為止。
📌春節小紅包
獎金：10萬元（同一組號碼有多注中獎，獎金均分）。
中獎條件：9個大紅包獎號對中5個，加上1個小紅包獎號。
組數：800組，送完為止。
中獎怎麼領？會被扣多少稅？
如果在春節期間幸運中獎，依照中獎金額領獎方式也不一樣。
📌5000元（含）以下：可以在電腦型彩券經銷商領取，或是等到春節假期過後，2月23日銀行上班日到中國信託銀行領取現金。
📌5001元～500萬元：在2月23日銀行上班日後，到中國信託銀行或其指定金融機構領取。
📌500萬元以上：因為是高額中獎，為了確保隱私和安全，需透過高額兌獎專線（0800-024-500）預約領獎，將會有專人安排到貴賓室領獎。
現在只要單注獎金達到5001元，就需扣繳20％所得稅（採分離課稅），如果領取獎金要用現金且超過250元，需扣千分之4（4‰）印花稅，若是選擇支票或轉帳不用扣印花稅，有內行人指出，如果獎金超過10萬元就直接到中國信託銀行領取，表示要開成支票、存戶頭，雖然收取150元手續費，但比印花稅400元便宜；如果印花稅低於150元，就可以在彩券行領一領就好。
資料來源：台灣彩券
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：購買彩券應該衡量自身經濟狀況，勿因沉迷影響日常生活。
