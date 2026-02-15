我是廣告 請繼續往下閱讀

下午6路段恐壅塞 高公局籲2方式避開

春節連續假期第2天為小年夜，高公局公布截至今（15）日上午11時，國道全線交通量為30.5百萬車公里，上午國道壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹、王田至埔鹽系統；另外上午9時許發生2輛小客車追撞、10時於國3南向也發生2輛小客車追撞，造成後方回堵。高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1南向等共計6路段。高公局預估今日交通量為102百萬車公里，仍在預期流量範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹、王田至埔鹽系統，其餘路段均能維持行車順暢。高公局指出，今日上午9時54分於國3南向68公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時57分排除，造成後方車流回堵1公里；9時59分於國1南向306.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時02分排除，造成後方車流回堵1公里。另外，10時29分於國3南向212.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用第3車道，於上午10時30分排除，造成後方車流回堵1公里，均導致車輛回堵影響整體車流。高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段。高公局建議，用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。也呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，另雨天行車務必保持足夠行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。