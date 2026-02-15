我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市三重區一名39歲吳姓男子，14日下午1時許在文化南路15巷內隨地便溺，因形跡可疑遭巡邏員警盤查，未料查出其為「妨害自由」及「毒品危害防制條例」雙通緝犯。吳男拒捕推開員警逃竄約50公尺，最終仍遭壓制逮捕，警方並在其包內查獲安非他命及俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯，全案依法移送偵辦。14日13時20分許，地點在新北市三重區文化南路15巷一帶，轄區員警巡經該處時，發現一名男子在防火巷內便溺，因此上前盤查。該名39歲吳姓男子一度謊報他人身分，企圖規避查緝，惟員警察覺其形跡可疑，要求出示證件查驗。企圖規避查緝。員警察覺有異，要求出示證件查驗，確認其為新北地方檢察署發布之通緝要犯。警方表示，員警依法準備逮捕時，吳嫌基於妨害公務犯意推開員警後逃跑，雙方沿巷道追逐約50公尺，最終在巷口成功將其攔下壓制。隨後警方清查其隨身包包，當場查扣第二級毒品安非他命1包（毛重0.32公克）及依托咪酯菸彈1顆（毛重4.97公克）。警方指出，依托咪酯近來遭摻入電子菸彈施用，對人體中樞神經影響甚鉅，俗稱「喪屍菸彈」，危害不容小覷。警方呼籲，民眾切勿心存僥倖，以身試法；對於各類通緝犯及毒品犯罪，警方將持續強力查緝，以維護社會治安。