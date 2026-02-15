我是廣告 請繼續往下閱讀

▲舒華在社群上推薦《雙囍》。（翻攝自葉舒華IG@yeh.shaa_）

北中南掃街發紅包 港星初體驗台味年節

▲劇組團隊特別於年節前的週末展開北中南拜年發紅包活動。（圖／水花電影提供）

單身派對特映 蔡凡熙幽默喊話

▲劉冠廷（左）、田啟文（右）巧遇粉絲拿出《少林足球》時期的簽名卡請他加簽，讓他又驚又喜。（圖／水花電影提供）

由《孤味》導演許承傑推出的賀歲新作《雙囍》，將於2月17日大年初一全台上映，隨著試映場口碑逐步發酵，社群討論度與預售票房同步攀升，韓國超人氣女團i-dle台灣成員舒華也在社群發文推薦，直言「已經想二刷」，並表示這是一部適合帶著最愛與最珍貴的人一起觀賞的電影，主要演員劉冠廷也掃街發紅包，替作品再添話題。劇組於2月13日至15日展開北中南拜年行程，沿途發送紅包與粉絲互動，香港演員余香凝與田啟文首度在台感受農曆春節與情人節氛圍，人氣相當旺盛，田啟文在活動中意外遇到影迷拿出《少林足球》時期簽名卡要求加簽，讓他驚喜不已，直呼台灣影迷相當長情。余香凝則坦言這是她第一次未與丈夫共度情人節，而是選擇陪伴影迷迎新年，形容這份溫暖格外難忘。昨（14）日返台過年假的i-dlew台灣成員葉舒華也在IG上大推《雙囍》，演員劉冠廷也表示很少有機會透過宣傳直接與各地觀眾面對面，希望能把電影中的喜氣分享給大家；金馬影后楊貴媚也展現親和力，與不同年齡層粉絲合影互動，笑稱難得能在年前一次見到北中南觀眾，歌手兼演員9m88則收到粉絲親手製作的紅包袋，讓她驚喜不已，稱讚影迷用心與創意十足。適逢情人節，劇組特別舉辦「單身派對」特映活動，邀請未婚觀眾搶先看片，映後不少觀眾直言劇情觸動落淚，現場更安排「隨機抽捧花」橋段，象徵將祝福延續。演員蔡凡熙現場自嘲目前單身，還笑喊請大家幫忙介紹對象，並向抽中捧花的粉絲開玩笑表示「結婚可以找我當伴郎」，逗樂全場。《雙囍》由環球影業發行，劇情圍繞新郎高庭生（劉冠廷 飾）與新娘吳黛玲（余香凝 飾）的大喜之日，因雙方父母意見相左，被迫在同一天策畫兩場婚禮的荒謬情境，演員庹宗華、楊貴媚、田啟文等人共同演出，將家庭情感與喜劇元素交織，隨著口碑發酵，電影能否在春節檔期再創佳績，備受市場關注，該片將於2月17日大年初一正式上映。