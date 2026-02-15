明（16）日就是除夕，不少人包紅包的壓力來了，就有網友在臉書社團「匿名公社」表示，自己家親戚小孩多達20位，如果每個人包600元，也要花掉1萬2000元，讓她感覺壓力超大，貼文一出引起討論，其他人紛紛表示，「200元意思一下就好了」、「不一定要包紅包」、「包一元呀」；《NOWNEWS今日新聞》一次整理2026年紅包行情，和禁忌，讓你一文看懂。
春節狂噴紅包錢 每到過年壓力大
原PO在臉書社團「匿名公社」表示，每次到農曆春節，都讓她感到壓力大，因為家族人數多，親戚小孩一起過年團圓時，免不了要給他們紅包，但是親戚小孩們加起來超過20位，如果1人包600元紅包，就要花掉1萬2000元，而且過年還會遇到一堆親戚問東問西，加上人情壓力，讓她想到頭就痛。
許多網友看到貼文紛紛表示，「時代不同了，不一定要包紅包」、「小孩子一個200元意思一下就好了」、「包一元呀，代表一元復始、萬象更新」、「包大樂透或刮刮樂，一人一張」，也有其他人給建議，可以跟親戚商量不互包給小孩，減輕壓力。還有人建議原PO，直接出國、裝病不出席最實在，「過年到了就勇敢出國吧」、「我會逃走，假借諾羅病毒，上吐下瀉，不參加聚會」。
2026年紅包行情：親戚小孩包多少？
給親戚、鄰居、同事小孩可包200元、600元、1200元，或是相同金額回包；祖父母、外公婆可包3600元、6600元或以上；父母、公婆可包3600元、6600元、8000元或以上；自己的孩子則可包600元、1200元、2000元、3600元，可依年紀調整。
包紅包5大禁忌
1、別使用舊的紅包袋：紅包袋要用新的，不能用去年或是舊的紅包袋。
2、鈔票要平整：包進紅包袋裡的鈔票，最好是新鈔，或是平整的鈔票，象徵財運順暢。
3、尾數不能是單數：紅包金額扣除尾數0之後，不能是單數，像是3000去掉0就是3，建議改成2800、3200。
4、不吉利的數字：紅包金額不能有不吉利的數字，像是「4」。
5、不能當面數錢：拿到紅包後別當對方的面數錢，不僅失禮，福氣也會不見。
資料來源：匿名公社
