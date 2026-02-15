每年冬季是烏魚子產季，過年年菜桌上幾乎都可見烏魚子。因為製作過程繁雜，所以大部分烏魚子售價不低偏屬高檔料理，但是也有不少網友認為烏魚子又鹹又乾，是「難吃的年菜」之一，事實上只要料理得宜，烏魚子就能綿密鹹鮮又沒有腥味。《NOWNEWS》介紹烏魚子6做法，以及料理原則、搭配吃法，還有吃剩的烏魚子該如何處理。
🟡烏魚子調理原則：
烏魚子不論用哪種方式料理，把握一大原則就是「不要過熟」，才會有綿密帶黏口感，油脂和水分也才不會流失。
🟡烏魚子料理零失敗6做法：
梓官鄉農會於官網分享多個烏魚子料理做法，其中4個較適合在家庭裡操作，詳細做法如下。
📍炙烤：
烏魚子不去膜，加入高粱酒、米酒或中式白酒塗抹表面再靜置1~2分鐘，放入200度溫度預熱過的烤箱中，烤約3-5分鐘即可取出放涼切片品嚐。
📍氣炸：
烏魚子不去膜，加入高粱酒、米酒或中式白酒塗抹表面再靜置1~2分鐘，放入180度溫度預熱過的烤箱中，烤約3分鐘後，再翻面氣炸1~2分鐘即可取出放涼切片品嚐。
📍油炸：
油溫加熱到約160度，放入烏魚子炸，兩面各約10秒後表面呈現略膨起即完成，取出放涼切片即可品嚐。
📍酒烤（難度略高）：
淺盤中放入烏魚子，再加入58%高粱酒或中式白酒，烏魚子均勻地略為浸漬於酒中，接著以酒點燃火焰，可以鐵叉子插起或是鐵夾子夾起烏魚子，讓烏魚子的外表都有均勻被火焰烤到，待表面微焦且略膨脹後即可離火放涼再切片品嚐。
YouTuber「阿慶師」也示範兩做法
另外，經常拍影片介紹料理食譜的YouTuber「阿慶師」也曾拍影片示範兩種烏魚子料理做法：
📍直烤火：
烏魚子可以鐵夾子夾起，直接在瓦斯爐上以直火烤炙，兩面各約20~30秒即可。
📍油煎：
以平底鍋加入少量油，以中火兩面各約煎烙30秒，阿慶師建議煎的時候可以稍微以煎匙平壓，更能幫助均勻受熱。
🟡烏魚子配什麼才好吃：
傳統是搭配蒜苗、白蘿蔔片，想要吃得更清爽，配上蘋果片、水梨片，能多汁又香甜。另外也有創意吃法，加上起司、堅果等。
🟡烏魚子吃剩的怎麼辦？
吃剩的烏魚子再加以不論是烤或炸，熟度都會過熟，所以會推薦將烏魚子切碎或切丁，拿去炒烏魚子炒飯或是煮成烏魚子義大利麵。
🟡烏魚子如何保存：
冷凍：
買來的烏魚子通常屬於真空狀態，外層用報紙、牛皮紙包覆，放入保鮮袋密封，冷凍保存約可放一年。
冷藏：
用保鮮膜密封，避免在冷藏室中吸收異味或受潮。僅約可保存1、2個月。
常溫：
放陰涼處約僅能放7-10天，夏天甚至更短，較不建議此方式。
資料來源：梓官鄉農會、阿慶師
