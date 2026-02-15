我是廣告 請繼續往下閱讀

春節連續假期期間，民眾會安排參加各遊樂景點春節活動或餐廳聚餐，金管會提醒，各縣市政府為確保公共營業場所安全，多有規定轄下營業場所經營管理者，及活動舉辦者應投保公共意外責任保險。但民眾也要留意5大重點。出遊注意！各直轄市、縣市政府為確保公共營業場所安全，多有規定轄下營業場所經營管理者及活動舉辦者應投保公共意外責任保險，以保障人民的生命財產安全。金管會提到，一般公共意外責任保險承保範圍可分為「營業處所公共意外責任保險」及「活動事件公共意外責任保險」，分別承保被保險人（公共場所管理者或活動舉辦者）或其受僱人在保單約定營業處所內，因經營業務的行為或其相關設施所發生意外事故，或在保單載明活動處所舉辦活動，所造成第三人體傷、死亡或財物損害之賠償責任。1.由於公共意外責任險係由公共場所經營管理者或活動舉辦者(即被保險人)與保險公司簽訂保險契約，，但為保護受害人權益，保險法也規定在被保險人對受害人應負損失賠償責任確定時，受害人在保險金額範圍內，依其應得的比例，得直接向保險人請求給付賠償金額。2.發生保險事故時，，而非直接以保險金額理賠，且保險公司賠償的責任最高以保險金額為限。3.限於保險單載明之「營業處所」或「活動處所」內發生的意外，4.受害人因意外所發生的醫療費用單據、財物修復單據均應妥善保存，以作為請求賠償的依據。5.民眾可先注意商家門口或櫃台是否主動張貼已投保公共意外責任險的告示，可主動詢問商店投保狀況或檢視所參加活動簡介的相關投保資訊。