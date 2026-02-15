我是廣告 請繼續往下閱讀

▲知名婚攝鯊魚拍下孫協志和夏宇童的愛情。（圖／翻攝自Threads＠shark.jiang）

▲鯊魚回應酸民留言。（圖／翻攝自Threads＠shark.jiang）

孫協志與夏宇童穩定交往6年，並於去年完成登記後，選在昨（14）日西洋情人節中午盛大舉辦婚宴，許多星友到場祝福，不料卻有網友在Threads上發文直言孫協志的婚紗不好看，釣出攝影師鯊魚回應：「謝謝您的指教。」展現高EQ，而該名網友事後也將文章刪除。新娘夏宇童先前於社群媒體搶先曝光一系列絕美婚紗，風格包含展現高貴氣質的銀白色公主風禮服，以及一套凸顯其俏皮特質的浪漫粉色婚紗。兩人互動甜蜜，閃瞎眾人。然而，近日有網友在Threads上直言「孫協志的婚紗照不好看」，此番評論迅速吸引大批網友圍觀。面對負面評價，負責此次拍攝的知名婚攝大師「鯊魚」並未動怒，反而以「謝謝您的指教」簡短回覆，展現業界頂尖攝影師的氣度與高EQ，引來許多同行與粉絲聲援，「佩服這份職業涵養」、「職業圈與業餘愛好者的審美觀點本就不同」、「攝影師拍的是客人的需求與情感」。目前，該名發文批評的網友已將文章刪除。即便外界對構圖與風格有不同看法，婚攝鯊魚也感性分享了拍攝當下的感動。他透露，在鏡頭背後最令他難忘的，並非華麗的禮服，而是兩人眼神中流露出的愛意：「看著協志可愛的嘟嘴、宇童率真地大笑，只有深愛的兩個人頻率對上時，才能在鏡頭前如此放鬆。」 鯊魚表示，看著這些照片，依舊能感受到當天如同大孩子般純粹且快樂的氛圍。孫協志與夏宇童的婚禮象徵兩人愛情長跑邁入新篇章，雖然婚紗照意外成為社群攻防焦點，但也意外讓大眾看見了專業職人面對評論時的優雅風範。