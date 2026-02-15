我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧連續3年以旗袍拜年，被粉絲封為「旗袍女神」。（圖／翻攝自李多慧IG@le_dahye）

旗袍造型吸睛 結合舞蹈掀起話題

▲李多慧提醒粉絲們不要把魚吃光，象徵「年年有餘」，十分接地氣。（圖／翻攝自李多慧IG@le_dahye）

粉絲留言洗版 旗袍形象再成焦點

隨著農曆新年腳步接近，韓國啦啦隊女神李多慧特地返韓與家人團聚，但即便身在家鄉，她仍不忘台灣支持者，昨（14）日晚間她透過社群平台驚喜發布拜年影片，以一襲典雅旗袍亮相，搭配熟悉的動感舞步，瞬間點燃年節氣氛，連續3年用旗袍拜年，被不少網友直呼：「根本是旗袍女神！」畫面中她笑容滿面、語氣俏皮地喊出「今年我們又來了！」隔著螢幕也能感受到濃濃喜氣與祝福。影片曝光後立刻在粉絲間引發熱議，李多慧選擇以紅色系旗袍入鏡，將傳統元素與現代舞蹈融合，既呼應過年氛圍，也延續她一貫活潑風格。她透過舞蹈向粉絲傳達新春祝福，動作俐落流暢，展現專業啦啦隊實力與親和魅力，即使只是短短幾十秒影片，仍讓不少網友直呼：「年味瞬間到位」，紛紛分享轉傳，為她的拜年影片再添聲量。除了臉書貼文外，李多慧也在Threads平台同步發聲，趁著情人節到來向粉絲送上甜蜜問候，同時提前祝賀新春佳節，她溫柔提醒大家過年吃魚別吃光，象徵「年年有餘」，既貼近華人傳統習俗，也展現對台灣文化的用心，這番貼心叮嚀讓許多網友感動，認為她不僅外型亮眼，更願意主動了解並融入在地節慶文化。貼文發布後留言區湧入大批祝福聲浪，不少人稱讚她：「真的很適合旗袍造型」、「每次舞蹈都讓人目不轉睛」、「新年看到妳心情更好」，也有粉絲表示，能連續3年在春節前夕收到她的問候感到格外溫暖，旗袍與熱舞的組合，再度鞏固她「旗袍女神」的形象，為新春檔期添上一抹亮麗色彩。自來台發展以來，李多慧始終維持高人氣，每逢節慶更積極透過社群與粉絲互動，強化情感連結，這次即便身處韓國，她仍以創意方式向台灣問好，不僅延續曝光度，也深化粉絲黏著度，隨著春節倒數計時，這段旗袍熱舞影片已在網路持續發酵，成為不少人迎接新年的開心序曲。