春節連假家長們帶著小朋友到處走走，教育部分享5大管所在春節期間不只有許多活動，且科博館成立40週年，在週五下午可免費入館；海科館則是當月壽星全區免費入館，相關好康活動整理提供給民眾參考。春節限定（初二至初五）：人氣吉祥物「北火熊」將驚喜現身發放限量紅包，並推出「馬上有錢」皮革DIY，邀民眾提「錢」迎接好運。：舉辦「風水輪轉・好運啟航」活動，民眾可挑戰遙控水槳船跑出「8字形」航線，象徵新春好運循環、順風順水。「歡慶70馬馬咪呀-115丙午年春節特別活動」，科教館化身賽馬場，在3至6樓賽道尋找題目，並在酷卡上寫下答案，全部回答正確即可兌換火馬年限量貼紙、餅乾、葉黃素試吃包、馬年燈籠大禮組。另2月17至2月22日春節連假期間屬馬專屬優惠，常設展享優惠票價90元(原價120元)／張。車籠埔斷層保存園區辦理「新春搶紅包大對抗」活動，園區準備了各式各樣的獎品增添喜氣，只要在益智問答過關斬將，留到最後的參賽者就可以抽紅包，有機會得大獎。「口袋神探 勇闖科工館」寒假特別任務，北館1F大廳設置「口袋神探任務總部」，完成任務者可憑學習單兌換限量好禮，只要成功完成闖關，即可獲得「口袋神探特別任務紀念閃卡」1組。若再完成現場指定的進階任務，還能加碼獲得專屬紀念胸章。配合年節氣氛，更規劃春節限定紅包袋等驚喜贈品。「海洋魔法派對」，以魔法世界為靈感，結合海洋生物獨特又驚艷的生存策略，打造夢幻魔法展區，以及變裝入館等一系列親子活動，邀請大小朋友在奇幻的氛圍中認識海洋生態。加碼迎新春活動，生肖屬馬的遊客持車城福安宮馬年錢母，入館現折100元等多項優惠。各館除了上述春節特別活動，教育部指出，另有其他年度好康優惠分享，國立海洋科技博物館115年推出節日入館優惠方案，、兒童清明連續假期12歲以下兒童享全區免費入館、母親節與父親節享主題館、特展及潮境智能海洋館免費參觀等。國立自然科學博物館慶祝40周年，今年整年推出感恩回饋方案，，包含生命科學廳、人類文化廳及地球環境廳，免費參觀經典必看的「大王魷魚標本」、「水運儀象臺」以及充滿神秘歷史感的「埃及木乃伊與人型棺柩」，當然還包括最近很受歡迎的「大地瑰寶」礦物常設展。教育部呼籲，民眾可多加利用5館通行票或使用文化幣進行購票消費。更多詳細的開館時間、展覽、活動及優惠，可至各館官網或「MUSE大玩家」活動網站查詢。