▲陳怡婷長期勞碌跑商演奔波，身體檢查時發現有問題。（圖／陳怡婷Anita臉書）

台灣歌壇唱將陳怡婷以自歌唱選秀節目《明日之星Super Star》奪下台語百萬關主寶座走紅，向來以渾厚唱腔與穩健高音實力著稱，深受粉絲喜愛，在農曆春節前，她卻突然PO出自己住院的照片，透露自己接受了達文西手術，把身體裡13顆子宮肌瘤給處理掉了，消息一曝光引起許多粉絲擔心。根據《TVBS新聞網》報導，陳怡婷因長期奔波各地演出與商演活動，長期憋尿導致尿道反覆發炎，原本只是例行檢查身體，卻意外發現長了子宮肌瘤，剛開始只有3、4顆，不料隨著時間越來越久，數量不僅增加至13顆，大小也日漸增加，最大一顆更達5公分，在醫生評估後，她決定接受達文西微創手術治療。由於採微創方式進行，傷口小、恢復期較短，也沒有對陳怡婷的身體造成很大的負擔，她也在臉書曬出病房照向粉絲報平安，照片中的她戴著灰色毛帽，氣色紅潤，精神看來不錯，「把不好的東西趁年前把它處理乾淨～」透露自己復原狀態良好，已經在昨（14）日出院了。儘管經歷手術，陳怡婷的演藝腳步並未因此停歇，她透露將於年後正式回歸，並推出全新華語單曲，展現不同以往的音樂面貌，春節期間則會遵照醫囑在家休養、調整體質，待身體狀況穩定後再全面投入宣傳與工作。