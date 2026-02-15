我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jennie（左）被指撞臉YTR滴妹（右），讓不少粉絲笑翻。（圖／翻攝自Jennie IG@jennierubyjane、滴妹IG@crown_du）

《甄嬛傳》馬拉松掀回憶 余答應成焦點

▲除了滴妹之外，Jennie（右）也撞臉《後宮甄嬛傳》中的余答應。（圖／翻攝自Jennie IG@jennierubyjane、《後宮甄嬛傳》劇照）

IG加碼床照 休閒與性感並存

▲45歲的孫淑媚有台版Jennie稱號。（圖／翻攝自IG@shumaysun）

韓國天團BLACKPINK成員Jennie近來話題不斷，不僅音樂與時尚動態頻頻攻占版面，還意外被網友點名「撞臉連發」，從經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》的余答應角色到台灣YouTuber滴妹，甚至連歌手兼演員的孫淑媚也都被挖出相似對照圖，在社群掀起一波討論潮，不少粉絲笑稱這是「Jennie的多元宇宙」，不論古裝或現代風格，都能找到神似版本。每逢春節前夕，《後宮甄嬛傳》都會掀起馬拉松式重播熱潮，今年直播同樣吸引大批觀眾同步觀看，劇中反派角色「余答應」（本名余鶯兒）再度被討論，有網友指出飾演該角的崔漫莉在某些側臉角度與細長眼型上，與Jennie有幾分相似，特別是上挑眼神與精緻輪廓，引發網路瘋傳對比圖，雖然兩人風格與發展背景截然不同，但意外的神似仍成為劇迷與K-pop粉絲之間的話題橋樑。話題延燒之際，Jennie現身紐約出席Calvin Klein2026秋冬大秀，她以條紋襯衫搭配白色西裝外套與長褲登場，看似俐落保守，實則透過微解鈕扣營造層次感，再以復古黑色窄框眼鏡作為造型亮點，這副被網友戲稱為「國小老師眼鏡」的單品，在她詮釋下多了幾分冷豔氣場。不少台灣網友更聯想到YouTuber滴妹早期的中分長髮與黑框眼鏡造型，直呼「根本神複製」。除了秀場正裝，Jennie也在個人社群分享私下穿搭照，她換上Calvin Klein經典白色坦克背心與直筒丹寧褲，低調露出品牌標誌性腰邊設計，隨性躺在飯店床鋪上入鏡。整體風格在簡約中保留個人魅力，既展現日常感也維持她一貫的時尚張力，從舞台造型到私服分享，她的每一次曝光幾乎都能引起討論，證明流行指標地位依舊穩固。無論是被指神似宮鬥劇角色，或意外撞臉台灣創作者，Jennie始終以自在姿態面對網路熱議，對粉絲而言，這些巧合更像是趣味彩蛋，也顯示她的外型與氣質具有高度辨識度與可塑性。從K-pop舞台到國際時裝周，再到社群日常分享，她持續在不同場域切換形象，讓「Jennie宇宙」不斷擴張，也再次證明她在流行文化中的影響力。