春節年假許多家庭都會開車返鄉、出遊，長途車程更加考驗平時民眾對愛車的保養與照顧，除了常更換的機油、燃油芯、火星塞外，不少人對「煞車油多久要換？」較無概念，Toyota 強調，煞車油最重要的功能是「傳遞煞車力道」，過度使用會導致車輛性能降低、煞車失靈，年假期間車潮多，更要注意。
煞車油功能是什麼？
Toyota 透過「車主小學堂」指出，煞車系統是行車安全的核心，煞車油則是確保煞車效能穩定的重要關鍵，主要功能是傳遞煞車力道，當駕駛踩下煞車踏板時，煞車油會透過液壓傳動，將力道傳遞到煞車卡鉗，使車輪減速或停止，一般的煞車油能承受高溫並防止氣泡產生，藉此維持穩定煞車效果。
煞車油多久要換？太久沒換會怎樣？
Toyota 說明，煞車油屬於「吸濕性」液體，會不斷吸收空氣中的水分，導致沸點下降，沸點下降則會影響煞車效能，甚至可能出現煞車失靈的情況；且煞車油經長時間使用可能會因雜質累積降低性能，「駕駛踩剎車會感覺反應遲鈍，甚至要踩到底」，才會對車輛造成阻力，間接導致油耗增加。
Toyota 表示，汽車建議「每2年」或「每4萬公里」換一次煞車油，這也是多數車輛的原廠建議，某些進口車款則會在儀表板跳出「Brake Fluid」更換提醒，但「常開山區道路」、「商用車和貨車」、「曾經大修煞車系統」等車輛，建議提早更換煞車油。
不只煞車油 燃油芯、 火星塞也要檢查
Toyota 也提及，返鄉過年、長途出遊，最怕汽車沒力還耗油，如果想讓愛車維持良好狀態，務必定期檢查及更換「燃油芯、 火星塞」。燃油芯主要負責過濾汽油中水份和雜質，可以防止噴油嘴堵塞，提升燃燒效率，如果濾芯過髒、太久沒換，依程度可能出現許多狀況。
📌輕度：加速無力
📌中度：車輛抖動
📌重度：可能突然熄火
⚠️Toyota 建議，車輛應依原廠規範的保養週期，每行駛8萬公里或每8年（先到者為準）進行更換，以確保引擎供油系統順暢。
Toyota提醒，火星塞則是負責點燃混合汽、產生動力的重要零件。當火星塞老化時，將影響引擎性能並導致燃油效率不佳，並出現「不易發動、加速不順、怠速抖動、油耗增加」等情況，建議依原廠規範之保養週期，每行駛10萬公里進行更換。
資料來源：車主小學堂
