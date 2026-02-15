我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬里寧在走下冰場後神色黯然，第一時間向媒體致歉：「我搞砸了，這是我下場後腦中浮現的第一個念頭。」（圖／美聯社／達志影像）

2026年米蘭冬季奧運男子花式滑冰賽場今日爆出史詩級冷門。被譽為「四周跳之神」的美國天才選手馬里寧（Ilia Malinin），在備受期待的長曲決賽中意外崩盤，兩度重摔倒地，最終僅以第8名飲恨。這場失利不僅讓他與奧運金牌失之交臂，也終結了他自2023年以來連續14場國際賽事不敗的奪冠神話。馬里寧致命失誤馬里寧在週二的短曲項目中原本以108.16分、領先5分的優勢暫居第一，只要在決賽穩紮穩打即可奪金。然而，在體操天后拜爾斯(Simone Biles)與上屆金牌陳巍(Nathan Chen)的注視下，排在最後一位登場的馬里寧顯然背負了沉重壓力。開賽後，他在嘗試成名絕技——阿克塞爾四周跳(Quad Axel)時於空中出現致命猶豫，隨後節奏完全紊亂。儘管開場的後內點冰四周跳（Quad Flip）順利落冰，但隨後的後外點冰四周跳（Quad Lutz）與組合跳躍連續出現重摔失誤。當音樂結束時，這位21歲的巨星在場中央失望搖頭，難掩悲傷。馬里寧在走下冰場後神色黯然，第一時間向媒體致歉：「我搞砸了，這是我下場後腦中浮現的第一個念頭。」他透露，雖然賽前自認準備充分，但站上冰場的那一刻，過往的挫折與負面情緒突然排山倒海而來，「我完全無法處理那種排山倒海的緊張感」。他在長曲僅獲得156.33分，在24名選手中排在第15位，最終以總分264.49分落居第8名。這對於連續兩年贏得世界冠軍、且在奧運前被視為「奪金唯一人選」的馬里寧來說，是職業生涯前所未有的重大打擊。在馬里寧失準之際，哈薩克選手夏多羅夫(Mikhail Shaidorov)把握機會，以近乎完美的表現奪下奧運金牌，銀牌與銅牌則分別由日本選手鍵山優真(Yuma Kagiyama)與佐藤駿(Shun Sato)包辦。馬里寧在得知結果後，仍展現風度擁抱並祝賀夏多羅夫奪冠。除了馬里寧的失利，另外兩位美國選手托爾加舍夫(Andrew Torgashev)與納烏莫夫(Maxim Naumov)分別獲得第12名與第20名。雖然馬里寧在早前的團體賽中曾帶領美國隊奪下金牌，但在最重要的個人全能項目卻抱憾而歸。「接下來我必須重新集結，思考下一步該怎麼走。」馬里寧表示，儘管這是一次毀滅性的失敗，但他仍會試圖從中學習。這位曾經統治冰場的「四周跳之神」如何從生涯低谷中重新站起，將是未來花滑界的關注焦點。