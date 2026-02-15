我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳楚河與吳敦情同父子，他說吳敦教他出社會怎麼做人做事。（圖／記者吳翊緁攝）

▲陳楚河之前就透過經紀人聲明，吳敦的家人就是他的家人，會一起送吳敦最後一程。（圖／記者吳翊緁攝）

竹聯幫大老吳敦的告別式於小年夜在台北市懷愛館舉行，日前曝光的訃聞中，雖已對外聲明僅為家祭，仍有前台北市議員歐陽龍、新北市議員陳世軒、「白狼」張安樂到場致意。竹聯幫首任總堂主陳啟禮之子、藝人陳楚河與吳敦情同父子，今日也跟吳敦的家人共同送最後一程，告別式結束後，陳楚河坦承在告別式上忍不住哽咽，想跟吳敦說的都已經說過了，吳敦教他很多，「永遠都會在我心裡」。陳楚河與父執輩走上不同的人生路，選擇進入演藝圈，吳敦曾說，既然陳楚河想當明星，「我跟他爸爸就只有全力支持。」陳啟禮2007年10月4日病逝香港，事隔18年多，吳敦在今年2月3日過世，陳楚河第一時間透過經紀人回應，「一想到他與我父親兄弟能在彼岸再聚，稍釋寬慰。他的家人也是我的家人，會跟他們一起送他最後一程。」陳楚河在今天中午12點半抵達現場，告別式落幕後，他簡短接受媒體訪問說，就是來見最後一面，想講的已經都想講過；他能回憶吳敦的事情會有很多，「他教會我很多東西，我覺得他其實永遠都會在我心裡」。陳楚河舉例，吳敦教他在社會上如何做人、做事，他以前不會喝酒，吳敦告訴他該怎麼做，像是不要混酒。媒體詢問陳楚河最後跟吳敦說了什麼？他說沒特別講什麼，他自己可能不想停留太久，在哽咽之後就跟吳敦告別。