▲2026長崎燈會舉行當中。（圖／長崎市觀光官網。）

許多台灣民眾在過年連假出國旅遊，想要在國外仍感受到春節氣息的難度頗高。不過，在日本長崎，每年2月都會舉行長崎燈會，一萬五千盞燈籠掛在當地中華街，增添過年氛圍。連假桃園機場大爆滿，有部分民眾選擇前往日本旅遊，在夏天與冬天豪斯登堡燈光秀為旅遊主打的長崎縣，於每年農曆新年前後，在長崎縣長崎市，會掛上琳琅滿目的燈籠。最初是由居住在長崎市中華街的華裔居民發起，經過多年，規模逐漸擴大，並於1994年正式成為「長崎燈會」。走在中華街、濱町和觀光街，可看到多達15,000盞大大小小、色彩斑斕且散發光芒的燈籠。有媽祖出巡、中式雜耍、舞龍舞獅、變臉等各式各樣的表演和音樂演奏。根據共同社報導，今年長崎燈會舉行時間為2026年2月6日至2月23日，共有1.5萬盞燈籠和燈組以柔和的燈光為街頭增添色彩，大批遊客紛紛拍照留念。在臨近中華街的湊公園會場，以今年生肖為主題、高約11公尺的主燈組「龍馬精神」亮相。燈組配有華麗裝飾，以雄壯的龍馬詮釋了「青春洋溢、活力充沛的精神」。日本其他地區民眾前來也紛紛直呼，燈組製作如此精巧令人驚嘆。能感受到異國文化的感覺非常棒。長崎燈會由中華街舉辦的「春節祭」擴大而來，自1994年開始，當地燈會執委會力爭吸引110萬遊客前來觀光。