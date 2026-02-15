美國總統川普（Donald Trump）力挺的宏都拉斯新總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）已於1月底就職，他是否會如先前所說、與台灣恢復邦交也受到關注。不過阿斯夫拉的首要任務，是先提振經濟民生、審查國家財政。近日他在一次公開活動坦言，宏國政府負債不少，國庫只剩約2億倫皮拉（800萬美元，折合新台幣約2.5億）。
根據《中美洲360》報導，阿斯夫拉本週在與宏國哥德斯省工商協會 （CCIC）會晤時承認，政府面臨嚴峻的財政問題，不只負債170億倫皮拉（約6.9億美元、216億台幣），國庫還僅剩2億倫皮拉，迫切需要政府機關之間的良好決策及協調。
阿斯夫拉重申，宏都拉斯的財政狀況，需要各界有共識並做出共同決定，這不僅會影響國家，還會影響區域局勢和國際信心。
不久前，宏媒《La Tribuna》才報導稱，隨著新政府重新營造足以讓台灣業者信任的氛圍，台商已準備重新採購宏都拉斯白蝦，採購量將達到或超越2023年斷交前的水準。
當時，宏都拉斯全國水產養殖協會（ANDAH）主席阿馬多爾（Javier Amador）曾表示，整個產業瀰漫著高度樂觀的氣氛，業界對阿斯夫拉政府推動重返台灣市場，普遍寄予厚望。
原文連結：Honduras en números rojos: Asfura admite deuda equivalente a 690 millones de dólares
