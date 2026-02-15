今（15）日小年夜台灣附近處在高壓迴流帶來的東南到偏南風環境，暖空氣相當明顯，上午出太陽後氣溫不斷上升，台南市玉井區中午出現33.7度的全台最高溫，台北大安也來到30度，不過中央氣象署提醒民眾，明（16）日除夕將有鋒面、東北季風報到，全台白天降溫，北台灣早晚也將出現15度以下低溫。

🟡今天高溫排行榜（2/15小年夜）

1、台南市玉井區：33.7度
2、高雄市內門區：32.6度
3、屏東縣竹田鄉：32.4度
4、嘉義縣竹崎鄉：31.4度
5、南投縣竹山鎮：30.9度

▲小年夜氣溫非常溫暖，除夕東北季風影響，早晚低溫變化不大，但白天高溫有明顯下滑。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
除夕東北季風南下　北台灣剩下15度

氣象署預報員劉沛滕提及，今天各地白天高溫可達28度，南部30度，早晚溫差大，除夕至大年初二受到東北季風影響，北台灣白天高溫不超過20度，早晚低溫可只剩15至16度，空曠地區再低1至2度，體感偏濕涼，中南部則是「日夜溫差大，整體溫度稍微下滑，高溫時間減短」的狀況。

除夕天氣方面，明天除夕會有鋒面通過台灣，上午桃園以北、宜蘭、花蓮就會開始出現雨勢，北海岸迎風面地區要嚴防較大雨勢，新竹、苗栗、台東、恆春半島等地在除夕下半天也逐漸會有零星降雨，台中以南較不受影響。

▲除夕會有鋒面通過台灣，上午桃園以北、宜蘭、花蓮就會開始出現雨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：中央氣象署

