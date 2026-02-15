我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳珮欣近日驚喜宣布結婚喜訊。（圖／陳珮欣IG@katrinapschan）

32歲香港女星陳珮欣，曾透露韓國男團GOT7香港成員王嘉爾視自己的初戀，但之後因遠距離而選擇分手。而12日，陳珮欣在社群曬出超大鑽戒合照，正式宣布結婚喜訊。她的新婚丈夫是音樂才子黎鳴朗，近期剛入圍香港金像獎「最佳原創電影音樂」，陳珮欣還在貼文中寫下「雙喜臨門」慶祝，引來眾多親友與粉絲的熱烈祝福。陳珮欣近日於IG曬出與黎嗚朗的甜蜜合照，只見她靠在黎嗚朗身上，手上還有一顆超大鑽戒，開心宣布喜訊，「雙喜臨門？with 黎嗚朗」。而「雙喜臨門」也讓外界一度認為是奉子成婚，但其實她指的是黎鳴朗獲得金像獎提名的殊榮。黎鳴朗在音樂領域表現亮眼，此前也曾以電影《水餃皇后》入圍大陸電影金雞獎最佳音樂。陳珮欣3年前曾在節目中提及初戀男友，透露對方是「現已紅遍國際的香港籍韓團成員」，馬上讓人聯想到王嘉爾。陳珮欣透露兩人是青梅竹馬，在學生時代、約10多年前曾交往。隨著男方赴韓國當練習生，兩人因遠距離及演藝事業的壓力而協議分手。陳珮欣也分享了被模糊處理的合照，以及對方親筆寫下的道別信，字裡行間流露出當年青澀的感情。而之後，陳珮欣更是在社群分享多張與王嘉爾合照，兩人互動相當自然，她還大讚對方：「一點都沒變，還是那麼努力、那麼真誠」。分手後仍能互相支持、祝福的模樣也被大讚是「最體面前任」的典範。陳珮欣出生於澳洲雪梨，畢業於美國紐約知名的帕森設計學院（Parsons School of Design）。她在2018年回到香港後，參加選美真人秀《Good Night Show廣告女皇》，雖然在第4輪止步，但其高挑身材與甜美外型讓她成功進入演藝圈。而之後，陳珮欣轉戰影視界，在2024年以電影《破．地獄》中靈魂人物「黎太（熙雯）」一角的精湛演技，獲得外界肯定。