台美簽署《台美對等貿易協定》，確立對等關稅15%不疊加、爭取到2072項輸美產品豁免對等關稅等優惠，後續協定將併同日前簽署的台美投資備忘錄一同送立法院審議。不過英國《金融時報》報導，台積電等台灣科技企業計畫在美國投入高達2500億美元，擴大晶片製造產能，但這些投資內容並未明列於目前公布的協議文本之中。國民黨立院黨團書記長林沛祥批，晶片投資若真的未放入協定內，代表民進黨過去的對美談判都是黑箱。林沛祥指出，無論外媒報導是誤傳、揣測，或是提前釋出部分關鍵資訊，重點仍在於協定正式文本的具體內容。他認為，若晶片投資並未列入協議，代表政府在談判期間並未清楚交代重要事項，相關決策過程缺乏足夠公開說明，社會與國會也無從監督。他進一步表示，台美關稅協定牽動的不僅是單一產業，而是整體經濟布局與產業發展方向，行政部門有責任針對不同產業進行全面評估，提出具體數據與分析報告，說明可能帶來的利弊影響。相關評估不應僅止於原則性說明，而應涵蓋產值變化、就業影響及供應鏈調整等層面。林沛祥強調，行政院除提出完整衝擊評估外，也應透過公聽會等程序，與產業代表及專家學者充分溝通，清楚說明談判結果與配套措施，讓各界了解協定對台灣經濟及產業結構的實質影響。他表示，重大經貿協議應審慎處理，避免以整案打包方式倉促表決，確保決策過程周延、資訊公開透明。