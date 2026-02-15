我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年AT&T灌籃大賽（Slam Dunk Contest）參賽名單正式出爐。今年的四人包括：海耶斯（Jaxson Hayes）、布萊恩（Carter Bryant）、理查森（Jase Richardson）、強森（Keshad Johnson）。（圖／取自NBA X）

▲球迷或許胃口被養大了，但灌籃大賽最主要失落應該是「少了那分純粹」，沒有扣將自由發揮神奇體能DNA。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

看完2026NBA明星周末灌籃大賽第一輪，老友在line上丟我，「我要關電視去吃東西，真受不了。」四個被NBA抓出來參賽扣將，湖人七呎長人Jaxson Hayes、魔術6呎1吋後衛Jose Richardson準備不足，最終逆轉奪冠的6呎6吋熱火前鋒Keshad Johnson喜感十足，但Johnson整個參賽過程有點High過頭，讓人幾乎忘記他的奪冠絕技和致勝一扣。灌籃大賽整晚唯一一次扣出滿分50分的馬刺6呎6吋公分後衛Carter Bryant，會飛又有優雅扣技和迷人身手，決賽第一扣自拋胯下拿下50分滿分，但第二扣連三次失手，最終用一記360度轉體灌籃收尾只得43分，遺憾丟冠。今年灌籃大賽確實沒有高潮，甚至沒有名留青史經典一扣，Carter Bryant確實很有奪冠氣勢和絕妙天賦身手，但幾記技術難度太高，時間差和搭配又不好拿捏的創意中連續失手，讓灌籃大賽比賽氣氛整個掉下來。期待不小但失望收場。Keshad Johnson是誰?我們都不太認識，2024年來自亞歷桑納大學落選秀，上季在熱火打16場，每場只出賽6.1分鐘，今年為熱火出賽21場，每場打7.6分鐘，負責消化比賽垃圾時間。但我喜歡Keshad Johnson的喜感，從參賽出場一路high到逆轉奪冠，單純性格、享受其中、全力以赴，祝他好運。NBA灌籃大賽這些年吸引不了真正大咖參賽，點名參賽扣將表現和人氣、知名度又很有限，聯盟苦心安排各種橋段、創意，營造各種神奇氛圍，從175公分Nate Robinson三連霸到Mac McClung三連霸，灌籃大賽演出來的戲分、劇本、 橋段更勝純粹的扣籃技術和體能天賦展示。球迷或許胃口被養大了，但灌籃大賽最主要失落應該是「少了那分純粹」，沒有扣將自由發揮神奇體能DNA，NBA球員被扣出來參賽球員準備不足，從NBA發展聯盟(G聯盟)調扣將出來撐場面也不是長久之計，最終只能徵召上場，創意太難的成功率太低，很難激起球迷情緒，多數參賽者準備不足，他們跟NBA發展聯盟或野球場扣將潛心鑽研扣技和高效創意全然不同，很難撐起場面。2016年灌籃大賽Zach LaVine和Aaron Gordon世紀絕戰，史上第一也是唯一，已成絕響。Zach LaVine當年展現的是最純粹的人類體能極限和超人天賦，從罰球線起飛扣籃，還飛在空中單臂接球長距離飛扣，最後來上一記罰球線起飛+單臂半車輪讓全世界爆裂，毫無意外奪走灌籃大賽冠軍。Aaron Gordon是史上最強灌籃大賽亞軍，Gordon空中單臂撈起原地旋轉魔術吉祥物手中籃球，單臂側扣一氣呵成，決勝一扣是空手側身飛越吉祥物，在屁股下方撈起吉祥物頭頂上籃球，奮力一扣，完美無瑕。Zach LaVine和Aaron Gordon都沒有失手，難度創意再高再深再難都不需要第二次機會。那一年我很幸運轉播到這場灌籃大賽，我認為兩人應該並列冠軍，兩名扣將技術表現、難度、創意、體能、純粹都是空前，兩人該得到的不只是50分滿分，而是滿分+1。不用對NBA灌籃大賽太失望，NBA球員不是成天在那裡練習各種扣技和高難度創意灌籃，未來也會逐漸回到更純粹的灌籃本質，展現競爭熱情，激發非凡體能和創意，最終用最純粹的直覺和流暢性去完成最美妙灌籃。這天隨時可能會重新回到NBA灌籃大賽，引發大家感動，因為灌籃大賽從來都不需要那麼多設計橋段和人為操作。