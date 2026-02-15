2026年北港燈會來了！被譽為「燈會原鄉」的北港燈會自昨（14）日起至3月8日開展，每天下午5點半至晚間10點亮燈，雲林縣文化觀光處表示，今年策展主題「潮光潮」，以「Lights Stream with Heart」、「潮光心流」為核心精神，規劃6大主題、10大燈區。除了主燈《海之巨樹—光之潮的祈禱》之外，更有國內知名藝術家楊士毅設計全台首座大型玻璃藝術《光之祥雲》，在百年糖廠亮燈。而武德宮則在大年初四迎財神晚會，邀請金曲美聲天后齊豫演出。
🟡「2026雲林北港燈會」6大主題、10大燈區一覽：
📍主題一、旭光潮：
展區：顏思齊紀念碑圓環
亮點：本次燈會主燈設立在顏思齊紀念碑圓環，由日本藝術家以永續竹材與大量蚵殼串組而成的巨型裝置《海之巨樹—光之潮的祈禱》，不僅在白天展現雕塑結構美感，夜晚更結合在地傳統音樂「金聲順開路鼓」推出聲光秀。
📍主題二、心光潮：
展區：北港朝天宮、北港武德宮、義民廟
亮點：三展區之中，北港武德宮更表示，將在除夕夜（2月16日）邀馬來西亞佛曲音樂家黃慧音與美聲男團「淨世金剛」，共同演繹〈金剛經〉、〈大悲咒〉以及重新編製的〈金龍如意真經〉。
而大年初四（2月19日）迎財神晚會，由金曲美聲天后齊豫帶來〈橄欖樹〉、〈夢田〉經典作品與〈心經〉、〈觀音菩薩偈〉等曲目。
📍主題三、粼光潮：
展區：水道頭文化園區
亮點：聚焦於光影守護與生命力
📍主題四、藝光潮：
展區：大復戲院、巷弄燈區、北港登記所
亮點：巷弄燈區與義民廟燈區則以「北港迎媽祖」為核心，將古物轉化為燈藝語言，讓遊客穿梭巷弄間感受濃厚的文化溫度。
📍主題五、稷光潮：
展區：北港鎮公所、北港文化中心
📍主題六、蜜光潮：
展區：北港糖廠
亮點：「北港糖廠燈區」則由知名藝術家楊士毅與「春池玻璃」跨界合作，打造大型裝置藝術《光之祥雲》。
🟡2026北港燈會「潮光潮」造型小提燈索取方式：
日期：即日起～3月8日期間每日18:00起
地點：水道頭文化園區活動服務台
索取規則：
一、擇定北港燈會3個燈區拍照打卡，並上傳至個人FB、IG或Hhreads標籤「#燈會原鄉在北港」直設定公開分享。
二、下載「慢遊雲林」APP，並點讚「慢遊雲林」粉絲專頁
資訊來源：雲林縣文化觀光處、北港武德宮
