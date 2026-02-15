我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金虔佑選秀期間就因為霸凌爭議惹議，當時他曾上傳道歉信，不過隨後就馬上刪除。（圖／翻攝自IG）

透過選秀節目《BOYS II PLANET》出道的團體ALPHA DRIVE ONE（ALD1），成員金虔佑近期爆出人品爭議，他遭到韓國三大電視台（KBS、SBS、MBC）員工聯合指控態度很差，電視台碰到員工也不會打招呼，還曾在錄影時脫口說出髒話「西八」，甚至還有女性員工指出曾被金虔佑辱罵胖子等，事件曝光後讓金虔佑在韓國遭到炎上，不過目前經紀公司尚未出面回應爭議。金虔佑出道還不到一個月，就有多名自稱來自韓國三大電視台、CJ ENM的工作人員陸續爆料他私下人品不佳，部分還曬出證件以示證明。KBS節目《兩天豆夜》相關人員指稱，金虔佑在錄影時疑似未關麥克風就罵髒話，導致拍攝被中斷，且事後未向工作團隊致歉，讓電視台開始考慮未來不跟他繼續合作；另有MBC員工表示，他搭電梯時完全不理會工作人員說話，就連打招呼都裝作不看見。更嚴重的是，一名女電視台人員指控曾遭金虔佑罵「胖子」，並在道具出狀況時遭到針對，精神壓力極大，不僅如此他還被爆出超沒禮貌、對實習生態度冷漠，甚至有SBS員工在網路上直言「金虔佑一定不是好人」，傳出部分單位已私下表達「避免合作」的態度。不過，隨著指控升高也出現不同聲音，一名SBS員工曬出工作證，表示金虔佑私下相當有禮貌，還會刻意配合身高較矮的工作人員擺出「禮儀腿」；也有自稱其國中同學的人出面力挺，指他曾主動保護特教班學生、制止霸凌行為，與指控大相逕庭。目前金虔佑所屬經紀公司尚未正式發表完整回應，因此部分網友也質疑，爆料者身分真實性存疑，且對方強調手中握有錄音證據卻遲遲未公開。整起事件演變成了各執一詞的「羅生門」。金虔佑在參加選秀節目《BOYS II PLANET》時期，就有自稱前公司練習生出面爆料他霸凌未成年練習生，包括利用職務之便強迫長時間重複練習、禁止開冷氣，以及在公司走廊刻意無視他人問候等行為，當時爆料者更公開精神科診療紀錄，指稱因遭受壓力而就醫，引發外界譁然。面對指控，金虔佑曾發布手寫信，坦承自己過去在領導方式上「不成熟與拙劣」，並向相關人員致歉，然而道歉文不久後遭刪除，再度掀起質疑聲浪，不少網友認為此舉削弱了反省誠意，儘管爭議未歇，他仍在今年1月隨團正式出道。