▲影視大亨吳敦的告別式，僅有2名演藝圈人士到場，其中一人是陳楚河（如圖）。（圖／記者吳翊緁攝）

演藝圈僅2人到場 歐陽龍現身致意

▲歐陽龍到場簡單致意後就離開，並未多作停留。（圖／記者吳翊緁攝）

人生導師般存在 教做人也教處世

曾在影視圈叱吒一時、綽號「鬼見愁」的吳敦，本月3日清晨傳出於睡夢中辭世，享壽77歲，今（15日）家屬於台北第二殯儀館舉行告別式，由於他過往背景特殊，現場氛圍格外凝重。禮廳外可見警力部署，往來賓客進出均經留意，場面在哀戚之中多了幾分緊張感。不過，昔日與吳敦往來密切的演藝圈人士並未大規模現身，僅有歐陽龍、陳楚河2人到場，整場儀式顯得低調克制。儘管吳敦生前在娛樂圈擁有廣泛人脈，今日到場的圈內代表卻寥寥可數，包含歐陽龍與視他如父的陳楚河親自到場弔唁。歐陽龍今日神情肅穆，低調致意後離開，未多作停留，對比吳敦過去在影視投資與人脈布局上的影響力，現場星光稀落的景象，也讓不少關注此事的民眾感到意外。其中，陳楚河的身影格外引人關注，他不僅出席儀式，更一路陪同靈車前往火化場，完成最後送別，事後受訪時他表示在頭七時已向長輩道別，今日儀式上並未多言，只在棺木中放上花束致意，他坦言與吳敦的回憶太多：「對我而言，他永遠在我心裡。」從禮廳到火化場的陪伴行程，也被外界視為重情重義的具體表現。談起往昔相處，陳楚河語氣平穩卻難掩感慨，他回憶吳敦不僅教導做人應對與禮數，也傳授許多處世細節，甚至連飲酒分寸都細心提醒，他笑說自己原本不會喝酒，是在長輩指導下才學會分辨場合與分寸：「不要亂混酒、不要逞強追酒！」這些看似生活小事，卻成為他多年來受用的經驗。這段師徒般的情誼，也讓今日送別更添重量。考量吳敦生前身分背景，大安分局此次動員40餘名警力於現場維安，執行盤查與巡視任務，總計盤查30餘人。警方表示全程並未發生滋事或治安問題，儀式在秩序下完成，告別式落幕後，這位曾在影壇翻雲覆雨的人物正式畫下句點，留下的則是不同世代對他評價不一卻難以忽視的時代印記。