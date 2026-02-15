我是廣告 請繼續往下閱讀

今（15）日是小年夜，國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩馬不停蹄走入人群，前往以客家美食聞名的竹東傳統市場向鄉親拜早年、發紅包袋。徐欣瑩表示，立委任內即極力爭取竹東傳統市場創意改造，包含改善積水、燈光照明等設施翻新，以及竹東戲曲公園特色營造等文化產業環境經費超過1.1億，打造成為全國客家文化新亮點。未來會持續聚焦打通竹東交通動脈、校園環境更新、優化客家在地文化的傳承等方向來努力。竹東市場不僅是深受當地人喜愛的傳統市場，更是全台灣規模最大的客家市集。作為客家妹的徐欣瑩在年節前夕來到熟悉的客家鎮，她表示感到相當溫馨，鄉親們也給予熱情回應，現場高喊「高票當選」、「客家人挺客家妹」，還有老闆娘當起麥克風手高喊凍蒜，展現徐欣瑩在竹東地區的超高支持度。徐欣瑩表示，過去擔任立委期間，她深知竹東鄉親飽受塞車之苦，相當關心在地交通、行人安全、教育品質優化等議題，因此成功爭取包含高鐵橋下聯絡道第一及二期工程、中正大橋的重建工程、竹林大橋改建、多項行人用路環境改善、竹東鎮中山通學廊道等，總經費超過20億，讓竹東聯外交通有效緩解，長輩與孩子能有更安全的「行」的空間。徐欣瑩也極為重視竹東的文化底蘊與文教品質。她爭取超過 1.1 億元投入客家文化發展，包含竹東中央市場的創意改造計畫、戲曲公園與森林公園的環境營造，讓老市場煥發新生命。在教育資源上，她更爭取超過 2,350 萬元經費，協助二重國中新建操場、竹東高中體育館修繕及多家國中小設施更新。徐欣瑩強調，竹東是新竹縣的文化心臟，唯有透過專業的科技治理與文化保存並重，才能讓竹東煥然一新。未來若當選縣長，將延續「理工人」務實理性的精神，讓竹東從傳統客庄轉型為結合科技與人文的現代化都會，實現「健康、安全、進步」的新竹縣願景。