2026年打算買房、換租屋處嗎？命理師楊登嵙表示，今年歲次是丙午年，主要「大利東西、不利北」，代表入宅、安葬、安神明、進塔等事情，不能坐北向南，如果想要坐北向南，要等到明年才可以正式安置，楊登嵙也分享買房、租屋時要儘量避開10大禁忌，以免好運、財運全部離你而去。
2026年忌南北向：安爐、安葬、進塔破解法
楊登嵙指出，2026丙午年「大利東西，不利北」，如果神明和家中祖先牌位坐向剛好就是南北向，可在神明爐及公媽爐底下放置包著紅包的壽金，再用陶盤或磁盤乘裝紅包及香爐，俗稱「浮爐」，代表不是正式安置，先隔開以免吸納不好的煞氣，第2年再把紅包和盤子移走。若安葬時墳墓的坐向剛好是南北向，則可以在墳墓上插幾根塑膠管或竹管，排除煞氣，隔年再擇日移走；塔位若是此坐向，則在骨甕或骨灰罈底下放置大盤子或蓮花金、蓮花銀紙錢隔開，隔年再擇日將隔開之物移走，正式安座。
2026年買房、租屋10大禁忌
楊登嵙表示，挑選房子的時候，最好避開以下10種房子，不管是租屋還是買房，如果沒有避開，有可能會讓你2026年破財、影響運勢。
1、浴廁忌緊臨大門口：從大門進入家中的右手邊是「青龍方」，龍怕臭味，如果浴室、廁所緊臨大門口，一進門就會遇到臭味，會讓貴人不臨，甚至引發口角是非，必然破財連連。
2、浴廁忌在房子中央：房子的中央是九宮格之中宮，是最重要的太極中心，如果浴廁在這裡，污穢，好運、財運全部都跟馬桶沖走了，還會影響到身體健康，尤其是心臟血液循環及泌尿系統。
3、爐灶忌在化糞池之上：爐灶若位於化糞池之上，代表坐屎，財運當然會差，健康也不好。
4、爐灶忌位於化糞池之下：爐灶位於化糞池之下，也就是壓屎，必然財運差，也影響健康。
5、爐灶忌靠浴廁：爐灶靠著的牆如果是浴廁的牆，代表靠屎，財神爺會離你而去。
6、床不能在化糞池之上：床位於化糞池之上，也代表坐屎，影響運勢和健康。
7、床不能在化糞池之下：床位於化糞池之下，代表壓屎，濕氣、穢氣、臭氣壓身，必然運勢黯淡，健康也不好。
8、床忌靠浴廁：床靠在浴廁的牆，會影響夫妻感情，思考判斷錯誤，財神爺當然會離開。
9、壁刀：房子周圍有其他房子，甚至是大樓壁刀沖對，易引發意外血光、官訟是非。
10、路沖：房子周圍有道路或巷道沖對，會引發意外血光、官訟是非。
資料來源：楊登嵙
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
