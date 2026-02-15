我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄左營太子宮14日舉行慶成入火安座平安遶境大典，當晚在蓮池潭安排盛大的煙火秀與無人機展演，不過在施放的過程中，部分焰火直接衝進觀眾區中，雖然沒有民眾受傷，但消防局也發現其中吊車煙火的射程長達88公尺，已遠超申請的安全範圍，將依法開罰15萬元。高雄市消防局第二大隊副中隊長林益收就說，左營太子廟事前已向消防局申請爆竹煙火施放，經審查合格後於1月28日函覆許可，其中申請的2處施放點分別在蓮潭物產館後方碼頭的吊車風火輪，施放「一發入魂」爆竹煙火，安全距離為20公尺，消防局規劃將安全距離加倍到42公尺，並在範圍內進行安全管制；此外在蓮池潭中央則有5個施放平台施放專業煙火，消防局安全規劃距離為70公尺。由於警方核准廟會路權並大規模交通管制，當地居民抱怨必須不斷繞路、無法直接回家，平均塞車1個小時，加上施放鞭炮、工作人員違規行駛等等，民眾怒批「擾民」、「廟會之亂」、「無政府狀態」。而昨晚施放後有落焰掉進觀眾區，林益收也說，不排除是吊車採取水平施放，最後在風勢助長下掉落人群中，詳細原因還要再釐清，由於左營太子宮施放焰火活動原經消防局審查合格，且擴大安全區域至1倍多，由半徑20公尺擴大到半徑42公尺。但消防局發現，昨晚施放距離約88公尺，不僅未向潭面施放，反而射向岸際人群，施放距離遠超過申請範圍，且並無任何安全管制措施，造成觀眾恐慌，將依法裁罰3萬元至15萬元罰鍰。高市府指出，經查廟方日前依法向消防局提出申請，後經依 《爆竹煙火管理條例》相關規定審查安全維護計畫函復許可在案。為確保公眾安全，消防局針對廟會等活動施放之煙火均依規定審查，並派員監控，透過錄影蒐證記錄施放過程，若發現施放方式與申請計畫不符，或違反安全操作規範，將依《爆竹煙火管理條例》嚴厲查處。